Ansiedlung Streit um Förder-Milliarden für Intel in Magdeburg: Haseloff wäscht IWH-Chef den Kopf

Der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) stellt Fördergeld für Halbleiterfabriken in Deutschland in Frage. Das betrifft auch die geplante Intel-Ansiedlung in Magdeburg. Die Äußerungen werden heftig kritisiert.