Linda BeckerBauer. Geschäftsführerin der"Bauer Freigeist GmbH" Gardelegen und dem Usbeken Ilkomjon Kodirov, der seit sechs Monaten als Käser in der Molkerei arbeitet, mit dem Gewinnerkäse in der Käsekammer.

Magdeburg - Auch in diesem Jahr hatte es die fünfköpfige Jury nicht leicht. Sie musste aus 131 Produkten, die 78 Unternehmen zur Verkostung eingereicht hatten, die 17 „Gaumenkitzler“ herauszufinden, die es verdienen, mit einem „Kulinarischen Stern“ ausgezeichnet zu werden. Alle Erzeugnisse wurden mit viel Liebe in Familien-, Inklusionsbetrieben oder Manufakturen hergestellt. Die Sterne wurden in der Staatskanzlei in Magdeburg durch das Wirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit der Agrarmarketinggesellschaft vergeben.