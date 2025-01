In Metropolen wie Barcelona ist die Kritik an Ferienwohnungen groß. Auch in Sachsen-Anhalt wird Airbnb immer beliebter - wie aber sind die Auswirkungen auf Mietmarkt und Tourismus?

Magdeburg - Familie Lacroix wohnt in einem Mehrfamilienhaus auf dem Magdeburger Werder. „Für uns allein ist das zu viel Fläche“, sagt Ines Lacroix. Das Erdgeschoss stand lange leer – was auch an der vierjährigen Baustelle vor dem Fenster lag. Deshalb kam die Idee: Warum nicht eine Ferienwohnung einrichten, die zumindest am Wochenende belegt ist, wenn die Baustelle ruht?