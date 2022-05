Volle Bücher, leere Lager: Das Bauunternehmen Lühmann aus Stendal kämpft mit Materialmangel und Lieferengpässen

Rohstoffknappheit, explodierende Energiekosten, Fachkräftemangel – die Baubranche erlebt turbulente Zeiten. Ein Unternehmer aus Stendal hat in just dieser Situation die Baufirma Gerhard Lühmann übernommen.

Magdeburg - Als Stephan Blank Anfang 2020 das Stendaler Bauunternehmen Gerhard Lühmann übernimmt, hätte er nicht erwartet, dass es so knüppeldick kommen würde. „Was gerade passiert, ist schon ein Wahnsinn“, sagt der 43-Jährige in seinem Büro an der Arneburger Straße. Seit 1991 prägt das Unternehmen das Bild der Stendaler Innenstadt und darüber hinaus – doch so turbulente Zeiten wie diese dürfte auch Firmengründer Gerhard Lühmann selten erlebt haben.