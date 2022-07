So leiden Sachsen-Anhalts Unternehmen unter dem Corona-Lockdown in China

Mit der „ChinaProfis GmbH" in Magdeburg und den Büros in China Mainland und Hongkong unterstützt Dr. Oliver Franke aus Wernigerode deutsche und chinesische Firmen bei der Optimierung ihres strategischen Einkaufs.

Magdeburg/Wernigerode/Shanghai - Zwei Monate war Chinas Finanz- und Hafenmetropole Shanghai im strikten Lockdown. Seit Anfang Juni 2022 gelten wieder Lockerungen. Die coronabedingten Produktionsausfälle in der in China bedeutendsten Industriestadt führten weltweit zu gestörten Lieferketten. Auch Unternehmen in Sachsen-Anhalt waren und sind noch davon betroffen, wie Dr. Oliver Franke, der den Lockdown vor Ort selbst miterlebte, auf Volksstimme-Nachfrage berichtet.