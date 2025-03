Die Brauereien in Sachsen-Anhalt steigern ihre Produktion, während die meisten Bundesländer weniger Bier absetzen. Woran das liegt und warum trotzdem nicht mehr Bier im Land getrunken wird.

Warum die Bierproduktion in Sachsen-Anhalt gegen den Trend wächst

Robert Kellermann betreibt das Brauhaus Brewckau in Magdeburg.

Magdeburg - Der Bierabsatz in Sachsen-Anhalt ist 2024 gegenüber dem Vorjahr um 7,1 Prozent nach oben gegangen, während die Produktion bundesweit um 1,4 Prozent sank. Nur drei weitere Bundesländer (Bayern, Niedersachsen und Bremen) verzeichneten ein Plus – aber niemand so wie Sachsen-Anhalt.