Milchbauern in Sachsen-Anhalt wissen selten, wie viel Geld sie am Ende für ihr Produkt erhalten. Die damit verbundene wirtschaftliche Ungewissheit schlägt vielen aufs Gemüt.

Hohengöhren. - Wenn Enno Dammeyer über seine berufliche Zukunft nachdenkt, legt er seine Stirn in Falten. Klar würde er gerne in einen neuen Stall investieren, am besten mit einem Melkroboter und der neusten Technik. „Das würde viele Arbeitsabläufe erleichtern und mir und meinen Mitarbeitern helfen“, sagt der hoch aufgeschossene Landwirt mit dem markanten rot-blonden Haarschopf. Und obendrein den Familienbetrieb ein Stück weit zukunftsfähiger machen.