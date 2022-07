In diesen Regionen Sachsen-Anhalts beißt der Wolf am häufigsten zu

Immer wieder werden in Sachsen-Anhalt Schafe, Ziegen und andere Tiere von Wölfen getötet. Doch wie lässt sich das Risiko reduzieren? Darüber gibt es eindeutige, aber unterschiedliche Meinungen.

Tödliche Angriffe von Wölfen auf andere Tiere kommen in Sachsen-Anhalt immer wieder vor. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv

Sachsen-Anhalt - In den vergangenen zehn Jahren nimmt die Anzahl der Wölfe in Sachsen-Anhalt immer weiter zu. In den kommenden Jahren könnten es sogar noch mehr werden. Wie wirkt sich das auf die Anzahl der Nutztierrisse aus?