Der Geistesgegenwart von Badenden hat ein Mädchen aus Sachsen-Anhalt sein Leben zu verdanken. Noch sind nicht alle Helfer bekannt.

Gedern (dpa) l Badegäste haben im Wetteraukreis einem dreijährigen Mädchen aus Sachsen-Anhalt das Leben gerettet. Das Kind trieb am Dienstagnachmittag leblos im Gederner See in Mittelhessen am Rand eines Schwimmbereichs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Badegäste entdeckten das Mädchen und zogen es an Land. Eine 55-jährige Urlauberin aus Hessen reanimierte das Mädchen. Dafür solle die Frau für die Verleihung der Hessischen Lebensrettungsmedaille vorgeschlagen werden, teilte die Polizei mit.

Rettungskräfte übernahmen die weitere Versorgung der Dreijährigen und brachten sie mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Das Kind sei stabil und es gehe ihm gut, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochvormittag.

Wie es zu dem Notfall kommen konnte, wollen die Ermittler mit Hilfe von Zeugen klären. "Es besteht der Verdacht, dass das Kind unbeaufsichtigt mit weiteren Kindern am See spielte." Wo sich die Eltern während des Vorfalls aufhielten, sei noch unklar, erklärte die Sprecherin. Mit Erkenntnissen dazu rechnete sie erst in den nächsten Tagen.

Zeugen sowie Helfer, die das Mädchen aus dem Wasser retteten, sollten sich bei der Polizei melden. Am Mittwoch waren den Ermittlern noch nicht alle Helfer bekannt.