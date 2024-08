Am Wochenende wird es heiß in Sachsen-Anhalt – also ab ins Freibad! In welchen Bädern der Eintritt besonders günstig ist und wo man vergleichsweise viel bezahlt.

Badespaß im Sommer: Diese Freibäder in Sachsen-Anhalt sind am günstigsten

Halle (Saale). - Planschen, rutschen, tauchen, Pommes essen: An kaum einem Ort lassen sich heiße Temperaturen besser aushalten als im Freibad.

In Sachsen-Anhalt gibt es mehr als 80 Strand- und Freibäder – mit Sprungturm, Riesenrutsche und Volleyballfeld oder nur einem 25-Meter-Becken.

Doch wie viel kostet der Eintritt ins Freibad in diesem Jahr? Wir haben die Preise für eine Tageskarte für Erwachsene in rund 75 Strand- und Freibädern in Sachsen-Anhalt verglichen. Die Preisspanne liegt zwischen 2 und 7 Euro.

In diesen Freibädern Sachsen-Anhalts ist der Eintritt am teuersten

Am teuersten ist der Eintritt im Heidebad in Halle sowie im Erlebnisbad in Zerbst. Erwachsene zahlen hier für eine Tageskarte 7 Euro.

An zweiter Stelle liegt das Erlebnisbad Roßlau mit 6 Euro Eintritt. Danach folgt das Erlebnisbad Saaleperle in Bernburg mit 5,40 Euro.

In diesen Freibädern Sachsen-Anhalts ist der Eintritt am günstigsten

Am wenigsten zahlen Erwachsene im Freibad Schauen im Harz, im Strandbad Jersleber See in der Börde und – wegen Bauarbeiten – im Strandbad Barleber See in Magdeburg. In diesen drei Bädern kostet der Eintritt nur 2 Euro. Fänden im Strandbad Barleber See derzeit keine Bauarbeiten statt, läge der Eintritt bei 3,50 Euro.

Die Preisunterschiede lassen sich größtenteils auf die Ausstattung der Bäder zurückführen. Während es im preisgünstigen Freibad Schauen zum Beispiel nur ein Becken gibt, verfügen die vergleichsweise teuren Bäder in Roßlau, Bernburg und Zerbst über Sprungtürme, Wasserrutschen, Strömungskanäle, Schwimm- und Kinderbecken.

Das Strandbad in Halle wiederum, in dem Erwachsene 7 Euro Eintritt zahlen, hebt sich durch einen Sandstrand mit Palmen und Liegestühlen, einen kinderfreundlichen Strandbereich und einen separaten FKK-Strand von den günstigeren Strandbädern ab.

Alle Eintrittspreise im Überblick:

Halle:

Heidebad: 7 Euro

Freibad Saline: 5 Euro

Nordbad: 5 Euro

Karlsbad - Angersdorfer Teiche: 5 Euro

Magdeburg:

Carl-Miller-Freibad: 3,50 Euro

Freibad Süd: 3,50 Euro

Erich-Rademacher-Bad: 3,50 Euro

Strandbad am Neustädter See: 3,50 Euro

Strandbad Barleber See: 2 Euro (vergünstigt wegen Bauarbeiten, normalerweise 3,50 Euro)

Dessau-Roßlau:

Erlebnisbad Roßlau: 6 Euro

Freibad Meinsdorf: 5 Euro

Strandbad Adria: 5 Euro

Waldbad Dessau: 4 Euro

Altmarkkreis Salzwedel:

Strandbad Arendsee: 4 Euro

Beetzendorfer Stölpenbad: 4 Euro

Freibad Kalbe (Milde): 4 Euro

Freibad Salzwedel: 4 Euro

Erlebnisbad Gardelegen: 3 Euro

Waldbad Zichtau: 3 Euro

Freibad Potzehne: 3 Euro

Landkreis Anhalt-Bitterfeld:

Erlebnisfreibad Zerbst: 7 Euro

Freibad Glauzig: 5 Euro

Seebad Edderitz: 4 Euro

Strandbad Sandersdorf: 3 Euro

Landkreis Börde:

Kalibad Zielitz: 5 Euro

Freibad Niederndodeleben: 4,50 Euro

Freibad Wolmirstedt: 4 Euro

Ökobad Nordgermersleben: 4 Euro

Freibad Langenweddingen: 3 Euro

Strandbad Jersleber See: 2 Euro

Burgenlandkreis:

Waldbad Kayna: 4 Euro

Freibad Theißen: 4 Euro

Freibad Weißenfels: 4 Euro

Strandbad Mondsee bei Hohenmölsen: 4 Euro

Freibad Freyburg: 3,50 Euro

Landkreis Harz:

Waldhofbad Wernigerode: 5 Euro

Sommerbad Langenstein: 5 Euro

Halberstädter See: 5 Euro

Freibad "Albertine" Harzgerode: 5 Euro

Freibad Hessen: 4 Euro

Freibad Osterwiek: 4 Euro

Freibad Derenburg: 4 Euro

Freibad Eilenstedt: 4 Euro

Freibad Dedeleben: 4 Euro

Freibad Badersleben: 4 Euro

Biologisches Freibad "Am Thie" Blankenburg: 4 Euro

Waldbad Osterteich Gernrode: 3 Euro

Freibad Zilly: 3 Euro

Freibad Rohrsheim: 2,50 Euro

Freibad Schauen: 2 Euro

Landkreis Jerichower Land:

Zabakucker See: 3 Euro

Freibad Möckern: 3 Euro

Freibad Ziepel: 3 Euro

Freibad Lübars: 2,50 Euro

Plattensee Dannigkow: 2,50 Euro

Landkreis Mansfeld-Südharz:

Waldbad Alterode: 4 Euro

Waldbad Grillenberg: 4 Euro

Freibad Mühlenbad in Großörner: 4 Euro

Freibad Lutherstadt Eisleben: 3,50 Euro

Freibad Augsdorf: 3,50 Euro

Freibad Kiesgrube Roßla: 3 Euro

Lankreis Saalekreis:

Friedrichsbad Zwintschöna in Kabelsketal: 5 Euro

Erlebnisbad in Bad Lauchstädt: 5 Euro

Naturstrandbad Obhausen: 4 Euro

Strandbad am Hasse-See bei Braunsbedra: 3,50 Euro

Stadtbad Querfurt: 3,50 Euro

Felsenbad Landsberg: 3,50 Euro

Salzlandkreis:

Erlebnisbad "Saaleperle" Bernburg: 5,40 Euro

Löderburger See bei Staßfurt: 5 Euro

Freibad Heger in Calbe: 4,80 Euro

Freibad Aschersleben: 4,50 Euro

Freibad Aderstedt: 3,50 Euro

Strandsolebad Staßfurt: 2,70 Euro

Seepark Barby: 2,50 Euro

Landkreis Stendal:

Waldbad Wischer in Stendal: 5 Euro

Freibad Tangerhütte: 3,50 Euro

Freibad Lüderitz: 3,50 Euro

Freibad Kolk in Bismark: 3 Euro

Biesebad Osterburg: 2,50 Euro

Landkreis Wittenberg:

Freibad Zahna-Elster: 5 Euro

Freibad Wittenberg: 4,90 Euro

Flämingbad Coswig: 3,50 Euro

Freibad Cobbelsdorf: 3,50 Euro

Fehlt ein Strand- oder Freibad? Senden Sie eine E-Mail an redaktion.regio-online@mz.de oder online@volksstimme.de. Wir tragen Ihre Angaben gerne nach und aktualisieren den Text.

Überwiegend Bestnoten für Badegewässer in Sachsen-Anhalt

Übrigens: Badegewässer in Sachsen-Anhalt erhalten laut dem Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) aktuell hervorragende Bewertungen für ihre Wasserqualität. Bis Anfang Juli wurden insgesamt 279 Wasserproben auf Enterokokken und E.-Coli-Bakterien untersucht – und es gab bisher keine Badeverbote aufgrund mikrobiologischer Verschmutzungen.

"Die Badegewässer in Sachsen-Anhalt können grundsätzlich ohne gesundheitliche Bedenken zur aktiven Erholung genutzt werden", teilte das LAV mit.

Im vergangenen Jahr erhielten 61 der 68 offiziellen EU-Badegewässer in Sachsen-Anhalt die Bestnote "ausgezeichnet", während drei Gewässer mit "ausreichend" bewertet wurden. Vier erhielten keine Note. Die 68 Badegewässer werden durch Sachsen--Anhalts Gesundheitsämter monatlich kontrolliert.