Ab 14 Uhr: Reiner Haseloff (CDU) informiert live über die Corona-Situation in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg l In Sachsen-Anhalt steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an. Am Dienstag um 14 Uhr wird Ministerpräsident Haseloff live über den aktuellen Stand des Sachsen-Anhalt-Plans berichten. Vorher wird sich die schwarz-rot-grüne Landesregierung beraten.

Kann es angesichts der aktuellen Infektionszahlen neue Lockerungen geben? Informiert wird auch über die sogenannten Modellprojekte. Mit Hilfe dieser Projekte wollte die Landesregierung nach Ostern lokal Lockerungen in Kultur, Tourismus oder Gastronomie testen.

Ministerpräsident Haseloff wird ab 14 Uhr live informieren: