Magdeburg - Kay Barthel, der Präsident des Landesrechnungshofs Sachsen-Anhalt, macht aus seinem Herzen eine Mördergrube. „Ja, das ist frustrierend“, bekennt er am Freitag in einer Pressekonferenz. Mit „großer Sorge“ betrachtet Barthel die Finanzlage des Landes. „Die Landesregierung bekommt den rasanten Ausgabenanstieg nicht in den Griff“, kritisiert er und fragt: „Kann Sachsen-Anhalt nur noch Schulden?“

