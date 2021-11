Sachsen-Anhalts Narren starten in ungewisse Karnevalsession

Halle/Köthen/dpa - Karneval in Zeiten von steigenden Corona-Infektionen? Die meisten Narrenvereine in Sachsen-Anhalt starten am Donnerstag in die neue Session. Manche feiern den Auftakt wie immer mit Schlüsselübergabe und Umzug, andere bleiben vorsichtig und erinnern nur im kleinen Rahmen an die Karnevalsession.

„Die Vereine haben sich mittlerweile auf die Situation eingestellt und werden auch unter Corona-Bedingungen feiern“, sagte der Präsident des Landesverbandes Karneval Sachsen-Anhalt, Dirk Vater. Bei der Planung bis Rosenmontag wird noch die aktuelle Entwicklung abgewartet. Geplant wird erst mal ganz normal.

Nach Angaben des Landesverbandes gibt es derzeit 190 Karnevalvereine mit rund 17.800 Mitgliedern.