Börde: So geht Bürger-Engagement Erst belächelt, jetzt voller Tatendrang: Gutensweger Verein kauft alten Dorfkonsum
Ob Verkaufsautomaten, Bürger-Café oder Kreativangebote: Ideen für den alten Konsum in Gutenswegen gibt es viele. Nun steht dem Kauf durch den extra gegründeten Verein nichts mehr im Weg. Wie es danach weitergeht.
Gutenswegen - Der Dorfplatz von Gutenswegen war einst der belebteste Ort im Dorf. Darüber kann das Ehepaar Dürrband berichten, das hier wohnt. Im Gasthof „Zum weißen Ross“ wurde zum Speisen und Frühschoppen eingekehrt. Im HO gab es Waren des täglichen Bedarfs. Der Bürgermeister hatte hier sein Büro und eine Tankstelle sowie das Postamt gab es auch. Gegenüber konnte im Konsum eingekauft werden. „Hier war richtig viel los“, sagen die beiden Rentner wie im Chor. Doch außer der Feuerwehr ist nichts davon geblieben. Das soll sich ändern.