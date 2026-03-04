Ob Verkaufsautomaten, Bürger-Café oder Kreativangebote: Ideen für den alten Konsum in Gutenswegen gibt es viele. Nun steht dem Kauf durch den extra gegründeten Verein nichts mehr im Weg. Wie es danach weitergeht.

Anne Buthge und Jana Öhlschläger sowie Markus und Katharina Krenz vom Verein "Kulturkonsum" in Gutenswegen freuen sich, weil der ehemalige Dorfkonsum (im Hintergrund) näch im März gekauft werden kann.

Gutenswegen - Der Dorfplatz von Gutenswegen war einst der belebteste Ort im Dorf. Darüber kann das Ehepaar Dürrband berichten, das hier wohnt. Im Gasthof „Zum weißen Ross“ wurde zum Speisen und Frühschoppen eingekehrt. Im HO gab es Waren des täglichen Bedarfs. Der Bürgermeister hatte hier sein Büro und eine Tankstelle sowie das Postamt gab es auch. Gegenüber konnte im Konsum eingekauft werden. „Hier war richtig viel los“, sagen die beiden Rentner wie im Chor. Doch außer der Feuerwehr ist nichts davon geblieben. Das soll sich ändern.