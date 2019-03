Die Brockenbahn fährt am Freitag nicht zum höchsten Berg Sachsen-Anhalt. Archivfoto: Detlef Amtag/Harzer Fotoluchs

Wegen Orkanböen im Harz wird es am Freitag keine Zugfahrten zum Brocken geben. Für Samstag steht eine Entscheidung noch aus.

Wernigerode (dpa) l Die Fahrten der Harzer Schmalspurbahn fallen am Freitag aufgrund von Orkanböen zwischen den Stationen Schierke und Brocken aus. Im Harz sei es sehr stürmisch, teilte der Pressesprecher der Harzer Schmalspurbahnen GmbH in Wernigerode am Freitagmorgen mit.

Auf dem Brocken sei der Wind besonders stark. Ob die Bahn am Samstag wieder fahren wird, entscheidet das Unternehmen erst am Samstagvormittag.