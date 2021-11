Warum diese Dessauerin „Miss Germany“ werden will und was ihre Teilnahme mit Tierschutz zu tun hat

Dessau/MZ - Am Freitag dieser Woche fällt die nächste Entscheidung. Wird Zerina Kaps unter den 40 Auserwählten sein, die in die nächste Runde kommen? Oder muss sie ihre Bewerbung zur Wahl der „Miss Germany 2021/22“ abhaken? Die 22-jährige Dessauerin sieht dem gelassen entgegen. „Den Mutigen gehört die Welt“, ist ihr Lebensmotto.

Die Design-Studentin Zerina Kaps hat sich getraut. Sie ist nach Lisa Adamek im vergangenen Jahr die zweite Dessauerin in kurzer Zeit, die sich um den Titel „Miss Germany“ bewirbt. Ihren Hut hat die junge Frau aber nicht vordergründig der Schönheit wegen in den Ring geworfen. „Für mich kam eine Bewerbung nur in Frage, nachdem die Agentur vor zwei Jahren die Wettbewerbsbedingungen geändert hat“, sagt Kaps klipp und klar. Miss Germany wird seitdem nicht nur nach Körpergröße und nach Modelmaßen ausgesucht. Die Teilnehmerinnen können - im Gegensatz zu früher - verheiratet und bis 39 Jahre alt sein. Bei dem Wettbewerb gehe es auch um Lebensinhalte sowie um Toleranz, beschreibt sie und spricht voller Hochachtung von ihren Mitbewerberinnen. „Das sind tolle Frauen, die haben etwas zu sagen.“

Vom schicken Kleid in den Arbeitsanzug

Zerina Kaps will mit ihrer Bewerbung gleich mehrere Botschaften verknüpfen. Zum einen ist sie eine talentierte Fotografin. Zum anderen machte sie erst vor wenigen Monaten als Tierschützerin auf sich aufmerksam. Und sie versteht es gut, beides zu verbinden. „Meine Aufgabe als Fotografin besteht nicht unbedingt darin, die Probleme der Welt zu lösen, aber ich kann mit meinen Bildern und Videos die Menschen zum Nachdenken anregen und hoffentlich zu Veränderungen in ihrem Handeln bewegen“, sagt die Dessauerin, die sich nicht zu schade ist, das schicke Kleid gegen einen Arbeitsanzug einzutauschen. Zusammen mit ihrer Schwester Fiona half sie schon mehrmals in Griechenland in Tierheimen. Und zwar immer dann, wenn andere im Urlaub waren. Kaps kennt die Situation von geschundenen Tieren auf Korfu fernab der Feriendomizile. Erst im vergangenen Jahr sammelte sie Spenden für den Tierschutz, um dort Tierleid abzumildern. Auch da nutzte die freischaffende Fotografin ihr künstlerisches Talent. Sie berichtete in einem von ihr gedrehten, bewegenden Video über den Stellenwert von Hunden auf Korfu, sprach damit tausende Menschen an und bekam auch etwas zurück: Geld für die Tierschutzorganisation auf der griechischen Insel. Diese Tierliebe kommt nicht von ungefähr. Gemeinsam mit ihrer Familie lebt die 22-Jährige mit zehn Katzen und drei Hunden in einem Haushalt.

Ziel: Zu den Top 20 gehören

Die Bewerbung zur „Miss Germany“ ist für die Dessauerin eine spannende Zeit. Denn sie will ganz viel auf einmal: Einerseits war sie schon zum Fotoshooting für „Miss Germany“ in Hamburg. Andererseits steht gerade der Bachelor-Abschluss an der Hochschule Anhalt bevor, erzählt sie über den positiven Stress. Zerina Kaps schreibt gerade an ihrer Abschlussarbeit. Da geht es um Fotografen und darum, welche Perspektive diese Berufsgruppe in der Zukunft haben kann. Dazu führt sie viele Interviews und begleitet Berufskollegen verschiedener Fotografie-Genres bei ihrer Arbeit.

Der Februar 2022 wird insofern stressig, sollte die Dessauerin bei „Miss Germany“ zu den Top 20 gehören. Im Februar ist das Finale im Europapark Rust. Und just im Februar will sie an der Hochschule ihren Berufsabschluss schaffen. Doch Kaps nimmt es gelassen - zumindest mit Blick auf „Miss Germany“. „Es wäre schön, würde ich weiterkommen“, erklärt sie. Damit würde sie sich die Teilnahme an einem Personality Camp sichern. Die 20 Kandidatinnen erhalten ein Coaching im Bereichen Social Media, Kommunikation, Persönlichkeitsverwirklichung, Gesundheit und Finanzen. Dieses Training würde sie gerne mitnehmen.

Online-Voting bis zum 5. November möglich

Noch bis zum 5. November kann man für Zerina Kaps eine Stimme abgeben oder für die weiteren 159 Bewerberinnen, die im Moment noch im Rennen sind. Durch das Online-Voting schaffen es insgesamt 40 Kandidatinnen in die nächste Runde und weitere 40 werden durch eine Jury gewählt. Eine Fachjury entscheidet dann durch eine Aufgabe, welche der 80 Kandidatinnen weiterhin im Wettbewerb bleiben werden.

Ein Online-Voting für die Dessauerin ist möglich unter: https://missgermany.de/teilnehmerin/zerina-kapsss/