Wegen der extremen Wetterlage am Freitag, dem 9. Januar 2026, verzichten etliche Schulen in Sachsen-Anhalt auf Präsenzunterricht. Wo im Land überall die Schulen geschlossen bleiben.

Sturmtief "Elli" wirbelt durch Sachsen-Anhalt: Diese Schulen stellen ihren Betrieb ein

Aufgrund der extremen Wetterlage durch das Sturmtief "Elli" verzichten etliche Schulen in Sachsen-Anhalt auf Präsenzunterricht.

Magdeburg/Halle (Saale). – Ganz Sachsen-Anhalt bereitet sich auf das kommende Sturmtief "Elli" vor. Aufgrund der extremen Wetterbedingungen stellen zum Teil ganze Landkreise auf Distanzunterricht um. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht, welche Schulen am Freitag, dem 9. Januar 2026, geschlossen haben.

Landesschulamt: Unterricht wird nicht im ganzen Land abgesagt

Eine grundsätzliche Absage des Präsenzunterrichts im ganzen Land kommt laut Landesschulamt von Sachsen-Anhalt nicht in Frage. Dies liege an der komplett unterschiedlichen Lage in den verschiedenen Landesteilen.

Eine grundsätzliche Entscheidung, die von der Altmark bis zum Harz gültig sei, könne man aufgrund der aktuellen Wettervorhersage nicht treffen. Aus diesem Grund habe man alle 875 Schulen im Land über die aktuelle Lage informiert.

Die Entscheidung, ob ein Schulbetrieb allgemein nicht möglich ist, obliege den Trägern der Schülerbeförderung. Wenn die Schülerbeförderung in einem oder mehreren Landkreisen bzw. kreisfreien Städten ganz oder teilweise nicht gewährleistet werden könne, sei dort auch kein Unterricht in Präsenz möglich.

Diese Schulen haben wegen Sturmtief "Elli" geschlossen

Altmarkkreis Salzwedel:

Die Schülerbeförderung im Altmarkkreis Salzwedel sowie in den angrenzenden Landkreisen im Verantwortungsbereich der PVGS mbH wurde eingestellt. Die Entscheidung über die Schülerbeförderung beinhaltet jedoch keine Schließung der Schulen.

Der Unterricht an der "Jenny Marx Grundschule" in Salzwedel fällt aus. Eine Notbetreuung ist gegeben.

Landkreise Börde:

Der gesamte Schülerverkehr im Landkreis Börde wird am Freitag, dem 9. Januar 2026, eingestellt. Dies bedeutet keinen Ausfall des Schulbetriebs .

. In der "Gemeinschaftsschule Wanzleben" findet Distanzunterricht statt. Schüler brauchen nicht in die Schule zu kommen. Eine Notbetreuung findet statt.

Auch das "Börde-Gymnasium" in Wanzleben geht in den Distanzunterricht.

Alle Wolmirstedter Grundschulen verzichten auf Präsenzunterricht.

Das Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium Wolmirstedt verzichtet auf Präsenzunterricht.

Die Gutenberg-Ganztagsschule verzichtet auf Präsenzunterricht.

In der Gemeinschaftsschule Sülzetal findet kein Präsenzunterricht statt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Aufgaben für zu Hause. Eine Notbetreuung in der Schule wird vorgehalten.

In der "Wartbergschule" in der Hohen Börde findet kein Unterricht statt. Für Kinder unter zwölf Jahren wird bei Bedarf eine Notbetreuung von 7.10 bis 12.30 Uhr gewährleistet.

Das "Professor Friedrich Förster Gymnasium" in Haldensleben führt Distanzunterricht durch.

Die Sekundarschule „Marie Gerike“ in Haldensleben sichert den regulären Schulbetrieb entsprechend des Stundenplans ab. Schüler, die aufgrund des Wetters nicht am Unterricht teilnehmen können, gelten als entschuldigt.

Das "Freiherr-vom-Stein-Gymnasium" in Weferlingen bietet Distanzunterricht an.

Die "Berufsbildenden Schulen Oschersleben" bleiben am 9. Januar 2026 komplett geschlossen.

An der Ganztagsschule in Zielitz fällt der Unterricht aus. Es gibt eine Notbetreuung.

In der "Albert Niemann"-Schule in Erxleben findet Distanzunterricht statt

In der Grundschule "Am Schloss" in Erxleben findet Distanzunterricht statt

Jerichower Land:

Der NJL (Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land) informierte die Schulen im Jerichower Land, dass der Schülerverkehr teilweise oder auch komplett eingestellt wird. Wie der Unterricht stattfindet, entscheidet die jeweilige Schule.

Die Sekundarschule "F.A.W. Diesterweg" in Burg bietet keinen Präsenzunterricht an.

Salzlandkreis:

Der Salzlandkreis hat für den 9. Januar 2026 den Schulbusverkehr eingestellt.

An der Förderschule "Am Park" findet kein Unterricht statt. Es gibt eine Notbetreuung.

Die Freie Sekundarschule Güsten stellt den Unterricht auf Home Schooling um. Wer eine Notbetreuung braucht, muss sich bis 15 Uhr melden.

Das "Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium" hat den Präsenzunterricht eingestellt. In der Schule wird von 7.30 Uhr bis 13 Uhr eine Notbetreuung angeboten. Da die Sporthalle zur Betreuung genutzt wird, sollen die Schüler ihre Sportsachen mitbringen.

Auch das "Friedrich-Schiller-Gymnasium" in Calbe (Saale) bietet Unterricht lediglich online laut Plan bzw. Vertretungsplan an.

Magdeburg:

An der "Gemeinschaftsschule Thomas Mann" in Magdeburg findet kein Präsenzunterricht statt.

Halle (Saale):

Das Gymnasium "Latina August Hermann Francke" in Halle empfängt aufgrund der Wetterlage am Freitag keine Schüler.

Auch die "Gemeinschaftsschule Heinrich-Heine" in Halle hat am 9. Januar geschlossen.

Landkreis Mansfeld-Südharz:

Am "Scholl-Gymnasium" in Sangerhausen findet kein Präsenzunterricht statt. Das Gymnasium bietet von 7.50 Uhr bis 13.45 Uhr eine Notbetreuung an.

An der "Sekundarschule Heinrich Heine" in Sangerhausen findet kein Präsenzunterricht statt.

An der "Sekundarschule Thomas Müntzer" in Sangerhausen findet kein Präsenzunterricht statt.

Die "Thomas-Müntzer-Schule" in Allstedt führt den Unterricht digital durch.

Die Sekundarschule in Röblingen bleibt geschlossen.

Die Sekundarschule "Im Mansfelder Land" in Benndorf bleibt geschlossen.

Auch an der Sekundarschule "Am Salzigen See" gibt es keinen Präsenzunterricht.

An der Sekundarschule Roßla wird am Freitag kein Präsenzunterricht stattfinden. Es gibt eine Notbetreuung aber es wird darauf hingewiesen, dass eventuell keine Schülerbeförderung möglich ist.

Dessau-Roßlau:

Die Schülerbeförderung findet im Überlandverkehr zu den Förderschulen anderer Landkreise nicht statt. Innerhalb von Dessau-Roßlau wird versucht, den Verkehr aufrechtzuerhalten.

Die Grundschule "Am Akazienwäldchen" in Dessau-Roßlau schließt für den 9. Januar und den 12. Januar. Eine Notbetreuung ist gegeben.

Das "Berufsschulzentrum Hugo Junkers" in Dessau-Roßlau sowie die Pflegeschule bleiben ebenfalls geschlossen.

Landkreis Stendal:

Die "Gemeinschaftsschule Wilhelm Wundt" in Tangerhütte schickt aufgrund der Wetterlage alle Schüler in den Distanzunterricht.

Auch das "Winckelmann-Gymnasium" in Stendal schickt seine Schüler am Freitag in den Distanzunterricht.

Landkreis Harz: