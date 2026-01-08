Viel Schnee und Blitzeis - das Jerichower Land bereitet sich auf den Wintersturm „Elli" vor. Die ersten Entscheidungen stehen fest und betreffen den Busverkehr, die Fähren und die Schulen.

Sturmtief „Elli“ bringt Schnee und Eis - Im Jerichower Land fallen Busse aus und Schüler bleiben zuhause

Die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land hat die Wetterlage genau im Blick und bereitet sich auf das Sturmtief „Elli“ vor.

Burg - Wie schlimm wird es auf den Straßen im Jerichower Land? Das Sturmtief „Elli“ sorgt laut Deutschem Wetterdienst für viel Schnee. Das hat Konsequenzen für den Schülerverkehr der NJL. Und für Schulen.