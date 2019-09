In Sachsen-Anhalt startet ab dem 1. Oktober die Umsetzung des Digitalpaktes. Archivfoto: Sebastian Gollnow/dpa

Ab dem 24. September können Bildungsträger Anträge stellen. Geld fließt Abhängig von der Schülerzahl. Magdeburg hat 12,9 Millionen Euro.

Abrufbares Fördergeld für ausgewählte Träger Geld aus dem Digitalpakt steht in Sachsen-Anhalt für insgesamt 209 kommunale und freie Schulträger bereit, hier eine Auswahl (Angaben gerundet): Kreise und kreisfreie Städte: Halle 13,5 Mio. € Magdeburg 12,9 Mio. €Bördekreis 5,2 Mio € Harz 7,2 Mio. € Salzlandkreis 5,1 Mio. €AK Salzwedel 2,9 Mio. € Kreis Stendal 4,0 Mio. € Jerichower Land 2,9 Mio. € Städte: Burg 370.000 € Gardelegen 361.000 € Genthin 244.000 €Halberstadt 566.000 € Haldensleben 341.000 € Klötze 167.000 €Oschersleben 251.000 € Osterburg 167.000 € Salzwedel 397.000 €Schönebeck 455.000 € Stendal 651.000 € Tangerhütte 171.000 €Tangermünde 159.000 € Wernigerode 465.000 € Freie Träger:Edith-Stein-Stiftg. 1,6 Mio. € Ecole-Stiftung 471.000 €Domgymn. MD 528.000 € Freie GTS Altmark 142.000 € Ev. Johannes-Schstft. 509.000 €

Magdeburg l WLAN in der Schule, interaktive Tafeln, neue Tablet-Computer – Sachsen-Anhalt startet zum 1. Oktober mit der Umsetzung des Digitalpakts zur Ausrüstung seiner Schulen mit moderner IT-Technik. 137,5 Millionen Euro stellt der Bund dem Land insgesamt zur Verfügung. 123 Millionen Euro stehen direkt für die Träger staatlicher und freier Schulen sowie für Pflegeschulen bereit.

14 Millionen Euro sind für landesweite und länderübergreifende Projekte bereits gebunden, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag mit. Alle kommunalen Schulträger sowie die Träger freier Schulen können ab dem 24. September Förder-Anträge stellen. Jedem Träger steht ein maximal abrufbarer Budgetrahmen zur Verfügung, abhängig von der Schülerzahl. Voraussetzung für die Förderung ist ein technisch-pädagogisches Konzept. Geld sei bereits da, hieß es aus dem Ministerium. Magdeburg etwa kann auf bis zu 12,9 Millionen Euro zugreifen.

Rasche Umsetzung von Projekten

Nach Antraggenehmigung könnten Projekte daher rasch umgesetzt werden. Bundesweit stehen über den Digitalpakt von Bund und Ländern fünf Milliarden Euro bereit. Bildungsminister Marco Tullner (CDU) sagte der Volksstimme gestern: „Es kann losgehen. Es wurde viel über den Digitalpakt geredet und diskutiert, aber nun sind wir am Ziel.“

Als Schwerpunkt sieht der Pakt die Verkabelung und Vernetzung der Schulen mit schnellen Internetanschlüssen, inklusive Schul-WLAN vor. Darüber hinaus werden Geräte wie Smartboards, Notebooks oder Tablet-PCs gefördert.

Die freien Schulen erhalten analog ebenfalls schülerzahlbezogene Budgets. Bei Bewilligung werden 90 Prozent der Kosten gefördert. 10 Prozent müssen die Schulträger selbst beisteuern.

Digitalpakt wurde hart verhandelt

„Die Fördersumme ermöglicht es uns, eine Vielzahl von Projekten umzusetzen“, sagte Kerstin Richter, Fachbereichsleiterin für Schulen in der Landeshauptstadt, gestern in einer ersten Reaktion. Bund und Länder hatten hart über den Digitalpakt verhandelt. Damit der Bund die Länder bei deren Hoheitsaufgabe Bildung unterstützen darf, hatten Bundestag und Bundesrat eigens das Grundgesetz geändert. Bundesweit stehen 5 Milliarden Euro aus dem Pakt zur Verfügung, 3,5 Milliarden davon in der aktuellen Wahlperiode.

Laut Bildungsministerium erfolgt die Auszahlung durch den Bund in Jahresscheiben. Geld sei bereits vorhanden, hieß es. Direkt nach Antraggenehmigung könnten IT-Projekte in die Umsetzung gehen.

Anträge blieben unberücksichtigt

Der Digitalpakt ist nicht die erste Förderung der IT-Ausstattung an den Schulen im Land. Ein Programm aus Mitteln von EU und Land hatte zuletzt gut 13 Millionen Euro an 120 Schulen verteilt. Nach Ausschöpfung waren allerdings noch rund 100 Anträge unberücksichtigt geblieben. Nach Anpassung an die Bund-Länder-Vorgaben könnten diese nun genehmigt werden.

Unklar ist bisher, wie es nach dem Digitalpakt weitergeht. Wartung und Instandhaltung der IT sollen Aufgabe der Träger sein.

„Die Mittel des Digitalpaktes werden voraussichtlich nicht reichen, um alle Schulen auszustatten und zu vernetzen“, sagte Kerstin Richter gestern für Magdeburg. Eine Fortführung des Digitalpaktes nach 2024 sei daher absolut wünschenswert und notwendig.