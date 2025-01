Magdeburg - In Sachsen-Anhalt gibt es etwa 8.300 Menschen unter 25 Jahren ohne Arbeit – trotz Fachkräftemangel in den Unternehmen. Drei Viertel der jungen Arbeitslosen haben keine Ausbildung. Das wollen Land und Arbeitsagenturen jetzt ändern: Ab diesem Schuljahr fließen die Kontaktdaten der Schulabgänger in Sachsen-Anhalt von den Schulen an die Arbeitsagenturen.

