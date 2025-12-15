Im Weihnachtsmarktprozess schildert der Vater des fünfjährigen Leo aus den USA, wie sein Sohn beim Anschlag schwerst verletzt wurde – und wie die Tat das Leben der Familie bis heute verändert.

Schwerverletzter Fünfjähriger sagt seinem Vater: „Es ist die Schuld vom bösen Mann“

Taleb A. tötete auf seiner Amokfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt sechs Menschen und verletzte mehr als 300 weitere zum Teil schwer.

Magdeburg. - Es soll nur ein kurzer Bummel über den Weihnachtsmarkt werden. Schon am nächsten Tag geht der Flieger zurück nach Kalifornien. Dann aber gerät die Familie des aus Magdeburg stammenden Zeugen am Abend des 20. Dezember vor fast einem Jahr mitten in die Amokfahrt des Taleb A.