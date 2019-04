Das Freibad Zielitz ist am 27. April mit ersten Badegästen in die Freibad-Saison gestartet. Foto: Matthias Strauß

In Zielitz hat eines der ersten Freibäder in Sachsen-Anhalt mit beheiztem Schwimmbecken für Gäste die Saison eröffnet.

Zielitz l Das Freibad Zielitz ist am Samstagvormittag in die Saison gestartet. Pünktlich um 10 Uhr öffneten die Tore und die ersten Badegäste stürmten in die beheizten Edelstahlschwimmbecken.

Während die Wassertemperatur im Becken bei etwa 26 Grad Celsius lag, war es an der frischen Luft mit um die 20 Grad Celsius etwas kühler. Deshalb mussten sich die Badegäste sofort nach dem Verlassen des Wassers in einen kuscheligen Bademantel flüchten.