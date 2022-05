Der frühere Mordermittler Siegfried Schwarz mit seiner geliebten Erika-Schreibmaschine dort, wo der leidenschaftliche Jäger am liebsten ist: in der Natur, beim Kontrollgang durch sein Revier im Saalekreis.

Halle (Saale)/MZ - Manchmal passiert es beim Autofahren, einfach so. Neulich erst kam Siegfried Schwarz am Buna-Werk vorbei, einem Ort, der vor unendlich langer Zeit zum Polizeirevier Merseburg gehörte, in dem Nachwuchswachtmeister Schwarz gerade seine ersten dienstlichen Schritte ging. Mehr als 60 Jahre ist das her, aber beim Blick aus dem Autofenster schoss dem Mann mit dem weißen Kinnbart sofort eine Geschichte in den Kopf.