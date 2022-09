So gefährlich wird Apothekensterben in Sachsen-Anhalt

Noch nie seit Beginn der 1980er Jahre gab es so wenige Apotheken in Deutschland wie heute. Auch in Sachsen-Anhalt sinkt die Zahl stetig. Erste Betreiber warnen vor Versorgungsengpässen.

Auch in Sachsen-Anhalt geben immer mehr Apotheken auf - vor allem auf dem flachen Land scheint die Versorgung in Gefahr.

Magdeburg - Von den vier Apotheken, die Norbert Hoffmann in und um Köthen betreibt, wäre derzeit keine einzige allein rentabel, sagt der Apotheker. In den letzten drei Jahren hätten in der 26000-Einwohner-Stadt im Kreis Anhalt-Bitterfeld bereits drei von zwölf Apotheken schließen müssen. In Weferlingen im Bördekreis hat Kollege Marc-Florian Witsch erst kürzlich eine seiner Filialen aufgegeben. Die Übernahme einer weiteren Apotheke hat er abgesagt, berichtet er.