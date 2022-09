Feuer im Harz So sollen Waldbrände im Harz künftig früher erkannt werden

Wegen der Dürren brennen auch im Harz zunehmend die Wälder. Während im Flachland ein automatisches Früherkennungssystem läuft, fehlt so etwas im Harz. Doch nun gibt es Hoffnung. Denn in der Waldbrandzentrale in Annaburg wird gerade nach einer passenden Variante gesucht.