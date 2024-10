Parteitag in Quedlinburg SPD Sachsen-Anhalt bestätigt Doppelspitze

Nach parteiinternen Turbulenzen in den zurückliegenden Monaten hat Sachsen-Anhalts SPD am Freitag in Quedlinburg (Landkreis Harz) die Parteivorsitzenden Juliane Kleemann (Stendal) und Andreas Schmidt (Halle) im Amt bestätigt.