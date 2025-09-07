weather wolkig
  3. Landesparteitag in Quedlinburg: SPD-Spitzenkandidat Willingmann: „Wir werden nicht zulassen, dass dieses Land zum Versuchsfeld für Rechtsextreme wird.“

Landesparteitag in Quedlinburg SPD-Spitzenkandidat Willingmann: „Wir werden nicht zulassen, dass dieses Land zum Versuchsfeld für Rechtsextreme wird.“

Wissenschafts- und Umweltminister Armin Willingmann ist Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl 2026.

Von Michael Bock Aktualisiert: 07.09.2025, 16:23
Armin Willingmannn wurde auf dem Landesparteitag der SPD am Samstag in Quedlinburg als Spitzenkandidat der SPD für die kommende Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewählt. Der neue Landtag soll am 6. September 2026 gewählt werden.
Quedlinburg - Wissenschafts- und Umweltminister Armin Willingmann ist Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl 2026. Bei einem Landesparteitag in Quedlinburg stimmen am Samstag 97 der 98 Delegierten für ihn, es gibt eine Enthaltung. Unterm Strich steht somit ein Ergebnis von 99 Prozent. Die Sozialdemokraten zeigen sich geschlossen wie lange nicht mehr.