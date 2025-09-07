Wissenschafts- und Umweltminister Armin Willingmann ist Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl 2026.

SPD-Spitzenkandidat Willingmann: „Wir werden nicht zulassen, dass dieses Land zum Versuchsfeld für Rechtsextreme wird.“

Quedlinburg - Wissenschafts- und Umweltminister Armin Willingmann ist Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl 2026. Bei einem Landesparteitag in Quedlinburg stimmen am Samstag 97 der 98 Delegierten für ihn, es gibt eine Enthaltung. Unterm Strich steht somit ein Ergebnis von 99 Prozent. Die Sozialdemokraten zeigen sich geschlossen wie lange nicht mehr.