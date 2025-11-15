Die FDP in Sachsen-Anhalt schickt Digitalministerin Lydia Hüskens als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf. Zuvor gab es eine Kampfabstimmung.

Staßfurt - Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales, tritt als Spitzenkandidatin für die FDP bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im kommenden Jahr an. Sie setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen den Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Andreas Silbersack, durch.

Von den 110 Delegierten stimmten 64 für Hüskens. Silbersack erhielt 45 Stimmen. Zusätzlich gab es eine Nein-Stimme. Zuvor hatten beide Kandidaten in ihren Reden um Zustimmung geworden.

Inhaltlich traten dabei wenig Differenten zutage. Beide appellierten an den liberalen Markenkern mit einem schlanken Staat und einem klaren Fokus auf die Verantwortung des Einzelnen. Hüskens verwies außerdem auf die Erfolge der FDP in der Deutschland-Koalition.

Etwa die Liberalisierung des Ladenöffnungszeitengesetzes sowie den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Nach Verkündung des Wahlergebnisses gehörte Silbersack zu den ersten Gratulanten und überreichte Hüskens einen Blumenstrauß.