Im Landtag liefern sich vor allem CDU und Linke eine hitzige Debatte zu der vom Kanzler angestoßenen Diskussion. Die AfD nutzt das Plenum für einen Angriff auf die Union.

Magdeburg - Schon der CDU-Antrag für eine Debatte zur Stadtbildäußerung von Kanzler Friedrich Merz im Landtag hatte Kontroverse versprochen. Genau so kommt es gestern dann auch. Im Plenum liefern sich vor allem Union und Linke – die einen eigenen Antrag zum Thema eingebracht hat – einen heftigen Schlagabtausch.