In Sachsen-Anhalt gibt es laut einer Statistik weniger Schweine und Rinder in den Ställen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

In Sachsen-Anhalts Ställen gibt es weniger Schweine und Rinder als im Vorjahr. Auch die Zahl der Schlachtungen ging zurück.

Halle (dpa) l In Sachsen-Anhalt werden weniger Rinder und Schweine gehalten. Zum Stichtag 3. November 2018 standen in den Ställen rund 1,125 Millionen Schweine und damit 6,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Zudem gab es im Land 325.000 Rinder. Das entsprach einem Rückgang um 3,1 Prozent. Unter den Rindern waren knapp 116.500 Milchkühe und damit 2,5 Prozent weniger als noch Anfang November 2017. Um 2,1 Prozent binnen eines Jahres legte der Schafbestand zu. Die Statistiker erfassten rund 69.800 dieser Tiere.

Rückläufig war die Zahl der Schweineschlachtungen. Das Minus lag den Angaben zufolge bei 3,7 Prozent oder rund 191.000 Tieren. 2017 waren noch 5,1 Millionen Schweine in Sachsen-Anhalt geschlachtet worden. Die Zahl der geschlachteten Rinder legte um ein Prozent auf rund 3900 Tiere zu.