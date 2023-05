Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/thj – Mit Beginn der Pfingstferien in mehreren Bundesländern und dem verlängerten Wochenende droht ab Freitag Stau auf vielen Autobahnen in Deutschland.

Auch Reisende in Sachsen-Anhalt müssen sich dadurch auf Behinderungen einstellen. Wo der ADAC die größten Staus am Pfingstwochenende erwartet, erfahren Sie hier.

Stau-Gefahr zu Pfingsten: Wann staut es sich in Sachsen-Anhalt?

Der Freitag vor Pfingsten ist meist einer der staureichsten Tage des Jahres. 2022 lag er laut ADAC auf Platz drei. Vor allem am Nachmittag ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Durch die Rückreisewelle ist aber auch am Pfingstmontag vermehrt Stau möglich.

Am Pfingstsonntag dürfte es auf den Autobahnen laut ADAC hingegen relativ ruhig zugehen.

Wo droht Stau zu Pfingsten in Sachsen-Anhalt?

Der ADAC rechnet über Pfingsten vor allem auf den Autobahnen Richtung Nord- und Ostsee mit viel Verkehr. Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und das Saarland starten in die Ferien, daher ist die Staugefahr im Süden Deutschlands über Pfingsten besonders hoch.

In Sachsen-Anhalt könnten Strecken in den Harz oder zu Campingplätzen und Seen am Wochenende besonders stark frequentiert sein.

Autobahn-Baustellen sorgen für Stau in Sachsen-Anhalt über Pfingsten

In Deutschland gibt es laut ADAC aktuell mehr als 1.300 Autobahn-Baustellen. Rund um die Baustellen sollten Autofahrer gerade bei viel Verkehr Geduld mitbringen.

Auch in Sachsen-Anhalt kann es durch Baustellen auf den Autobahnen über Pfingsten zu Behinderungen. Auf folgenden Strecken finden momentan Baumaßnahmen statt:

A2 Braunschweig – Magdeburg (Baustelle in beiden Richtungen zwischen Anschlussstelle Alleringersleben und Anschlussstelle Irxleben, Fahrstreifen gesperrt, vom 24.4.2023 bis 9.6.2023)

(Baustelle in beiden Richtungen zwischen Anschlussstelle Alleringersleben und Anschlussstelle Irxleben, Fahrstreifen gesperrt, vom 24.4.2023 bis 9.6.2023) A9 Nürnberg – Berlin (Verkehrsbehinderungen durch Tagesbaustelle zwischen Anschlussstelle Leipzig-West/Merseburg und Anschluss Halle (Saale), vom 1.2.2023 bis 13.7.2023)

(Verkehrsbehinderungen durch Tagesbaustelle zwischen Anschlussstelle Leipzig-West/Merseburg und Anschluss Halle (Saale), vom 1.2.2023 bis 13.7.2023) A9 Berlin – Halle (Saale)/Leipzig (Vollsperrung zwischen Anschlussstelle Halle (Saale) und Landesgrenze Sachsen, Richtungsfahrbahn gesperrt, bis 26.5.2023)

(Vollsperrung zwischen Anschlussstelle Halle (Saale) und Landesgrenze Sachsen, Richtungsfahrbahn gesperrt, bis 26.5.2023) A14 Leipzig – Magdeburg (Baustelle für Brückenarbeiten in beide Richtungen zwischen Anschlussstelle Halle (Saale)/Peißen und Anschlussstelle Halle-Tornau, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt, bis 31.5.2023 18 Uhr)

(Baustelle für Brückenarbeiten in beide Richtungen zwischen Anschlussstelle Halle (Saale)/Peißen und Anschlussstelle Halle-Tornau, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt, bis 31.5.2023 18 Uhr) A36 Autobahnkreuz Bernburg – Vienenburg (Baustelle in beiden Richtungen zwischen Anschlussstelle Aschersleben-Ost und Anschlussstelle Hoym, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Geschwindigkeitsbegrenzung: 80 km/h, bis 12.6.2023 18 Uhr)

(Baustelle in beiden Richtungen zwischen Anschlussstelle Aschersleben-Ost und Anschlussstelle Hoym, Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Geschwindigkeitsbegrenzung: 80 km/h, bis 12.6.2023 18 Uhr) A38 Halle (Saale) – Göttingen (Baustelle in beiden Richtungen zwischen Berga und Heringen, Länge: 9,4 km, Geschwindigkeitsbeschränkung: 80 km/h, bis 30.9.2023 23.59 Uhr)

(Baustelle in beiden Richtungen zwischen Berga und Heringen, Länge: 9,4 km, Geschwindigkeitsbeschränkung: 80 km/h, bis 30.9.2023 23.59 Uhr) A38 Halle (Saale) – Göttingen (Baustelle in beiden Richtungen zwischen Anschlussstelle Schafstädt und Anschlussstelle Sangerhausen-Süd, linker Fahrstreifen gesperrt, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt, 26.5.2023 von 8 bis 13 Uhr)

Alle Angaben ohne Gewähr.

ADAC-Stauprognose für Deutschland zu Pfingsten 2023

Im Rest von Deutschland rechnet der ADAC über Pfingsten vor allem in den Großräumen Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt (Main), Stuttgart und München mit Verkehrsbehinderungen. Zudem dürften folgende Autobahnen erheblich von Stau betroffen sein:

A1 Köln – Dortmund – Bremen – Lübeck

A2 Dortmund – Hannover – Berlin

A1/A3/A4 Kölner Ring

A3 Oberhausen – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A6 Kaiserslautern ¬– Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg

A7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg – Berlin

A10 Berliner Ring

A11 Berliner Ring – Dreieck Uckermark

A19 Dreieck Wittstock/Dosse – Rostock

A24 Berlin – Hamburg

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A81 Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95 / B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 München – Lindau

A99 Umfahrung München

Auch im Ausland ist auf den typischen Routen mit Stau zu rechnen. So auf Tauern-, Inntal-, Rheintal-, und Brennerautobahn sowie der Gotthard-Route. Auch auf den Fernstraßen zur kroatischen Küste brauche man viel Geduld, teilte der ADAC weiter mit.

Generell sollten Sie sich bereits vor Fahrtantritt über konkrete Staus informieren, um unnötige Wartezeiten möglichst zu vermeiden.

Rettungsgasse und Co.: Wie verhält man sich bei Stau richtig?

Falls sich vor Ihnen ein Stau bildet, sollten Sie langsam an das Stauende heranfahren und nicht abrupt abbremsen. Schalten Sie die Warnanlage ein und halten Sie mindestens zwei Wagenlängen Abstand zum Vordermann.

Bereits wenn der Verkehr stockt, sollten eine Rettungsgasse gebildet werden: Wer den linken Fahrstreifen befährt, weicht nach links aus, Autofahrende auf allen anderen Fahrstreifen fahren nach rechts. Falls in engen Baustellenbereichen keine Rettungsgasse gebildet werden kann, wird empfohlen, mit genügend Abstand versetzt zu fahren.

Das Aussteigen auf der Autobahn ist laut §18 Abs. 9 Satz 1 der Straßenverkehrsordnung verboten und nur zur Sicherung einer Unfallstelle gestattet.

Rechts überholen ist nur dann erlaubt, wenn der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen steht oder mit maximal 60 km/h fährt. Rollt der Verkehr auf der linken Spur, darf rechts mit einer Differenzgeschwindigkeit von höchstens 20 km/h überholt werden.

Rückwärtsfahren und wenden ist auf der Autobahn verboten, es sei denn, die Polizei fordert die Autofahrer bei einer länger andauernden Vollsperrung dazu auf, um den Verkehr abfließen zu lassen.

Der Standstreifen ist für Pannenfahrzeuge. Wer ihn benutzt, um an einem Stau vorbeizukommen, muss mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Telefonieren am Handy ohne Freisprecheinrichtung ist auch im Stau verboten, außer der Motor ist dabei abgeschaltet.

Motorradfahrer dürfen sich nicht zwischen den Fahrzeugen durchschlängeln. Das kann als unzulässiges Rechtsüberholen geahndet werden.

An Engstellen sollte das Reißverschlussverfahren angewendet werden. Das heißt, Autos auf zwei Spuren fahren versetzt hintereinander.