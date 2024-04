Waschbären in Sachsen-Anhalt erkranken häufgiger an Staupe.

Magdeburg. - Normalerweise sind Waschbären scheue Tiere. Kontakt zum Menschen meiden sie. Statt die Konfrontation zu suchen, nehmen die Tiere lieber Reißaus. Dieser Tage machen viele Jäger im Land aber andere Erfahrungen. Einen seltsam teilnahmslosen Eindruck erwecken viele Waschbären. Statt das Weite zu suchen, verharren sie an ihrem Ort. Oft ist ihr Fell in einem schlechten Zustand. Beim Landesjagdverband ist man sich sicher: Liegen diese Symptome vor, sind die Tiere mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Staupe-Virus infiziert.

Süden besonders betroffen

Dem Masernvirus der Menschen verwandt, kann die Krankheit sehr schnell durch Tropfeninfektion übertragen werden, teilt das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) mit. Und offenbar ist es unter Waschbären auf dem Vormarsch. Und zwar nicht nur in Sachsen-Anhalt. Auch im benachbarten Niedersachsen häufen sich die Meldungen über erkrankte Tiere. Ebenso in Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Zwar liegen noch keine aktuellen Zahlen vor, in den vergangenen zehn Jahren verzeichnete das Landesamt aber vor allem im Süden Sachsen-Anhalts eine Häufung von mit Staupe infizierten Waschbären. Im Saalekreis, Burgenlandkreis und im Stadtkreis Halle waren nach LAV-Angaben jeweils mehr als 50 Prozent der eingesandten Proben positiv.

Eine Infektion ist dabei oft lebensbedrohlich für die Tiere. „Die Erkrankung endet in 30 bis 80 Prozent der Fälle tödlich“, sagt Wolf Last, Geschäftsführer des Landesjagdverbandes. Bei chronischen Infektionen könne das Virus vermutlich noch Jahre nach der Ansteckung Symptome hervorrufen, wenn es im Nervengewebe, Haut und Augen verbleibt.

Für Menschen hingegen stellt Staupe keine Gefahr da. Anders sieht es jedoch bei Hunden aus. „Hunde sind hochempfänglich für die Staupe“, so das LAV. Halter sollten dringend überprüfen, ob ihre Tiere gegen das Virus geimpft sind. Last empfiehlt außerdem, immer Abstand zu Wildtieren zu halten. „Vom 1. April bis 15. Juli gilt zudem aufgrund der Brut- und Setzzeit zum Schutz der Wildtiere ohnehin die allgemeine Leinenpflicht“, so der Geschäftsführer des Jagdverbandes.

Waschbär macht Probleme

Zu sorglos sollte man jedenfalls nicht sein. Breite sich Staupe weiter unter Waschbären aus, sei damit zu rechnen, dass sich die Krankheitswelle auf geschützte Arten und Haustiere erstreckt, sagt Last. Zu einer Dezimierung der auch in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahrzehnten exponentiell gewachsenen Waschbären-Population wird die Verbreitung des Virus indes nicht führen, schätzt er ein. Auch in Zukunft wird man den Bestand eher mit Hilfe der Jagd regulieren. Und dies ist offenbar nötig.

So niedlich die Tiere daherkommen, so groß ist der Schaden, den sie anrichten. Dem breiten Nahrungsspektrum und der hohen Anpassungsfähigkeit geschuldet, fallen ihnen viele heimische Arten zum Opfer. „Besonders betroffen sind Amphibien, Reptilien und Vögel“, sagt Last. Auf die haben es die Waschbären vor allem während der sensiblen Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit abgesehen. Die ausgesprochen hohe Zahl an Beutetieren sei besorgniserregend, sagt Last.

Naturschützer warnen

Das sehen auch Naturschützer so. Viele Amphibienarten hätten ohnehin schon massive Probleme bei der Reproduktion, etwa durch die Ausbringung von Pestiziden und Dünger, sagt Julian Heiermann vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Die Zerschneidung der Lebensräume durch Verkehrswege sowie durch den fortschreitenden Klimawandel und die damit einhergehenden Dürren bei denen Laichgewässer wiederholt austrockneten, würden die Probleme noch verstärken. „Und dann kommt ein Prädator wie der Waschbär noch obendrauf“, sagt Heiermann.

Zudem würden Waschbären, wie im Falle der Staupe, nicht selten Krankheiten und Seuchen verbreiten, ergänzt Last. Dazu passend hatte das LAV kürzlich den Waschbären als Überträger von Salmonellen in Nutztierbestände der Waschbär durch ausgemacht.