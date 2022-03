Stichwahl um Posten des Oberbürgermeisters in Haldensleben

Haldensleben - Die Entscheidung um den neuen Bürgermeister der Kreisstadt Haldensleben (Börde) muss in einer Stichwahl fallen. Bei der Wahl am Sonntag hat sich keiner der neun Kandidaten mit absoluter Mehrheit durchsetzen können, wie aus dem von der Stadt veröffentlichten vorläufigen Ergebnis von Sonntagabend hervorgeht. Zur Stichwahl am 3. April treten demnach der SPD-Kandidat Bernhard Hieber (30,9 Prozent) und Danny Meyer (20,2 Prozent) von der CDU an. Nach Angaben der Stadtverwaltung lag die Wahlbeteiligung bei etwa 41 Prozent.

Die bisherige Amtsinhaberin Regina Blenkle (parteilos) ist seit mehr als fünf Jahren suspendiert und trat dennoch ein zweites Mal an. Sie erhielt mit etwa 10 Prozent die viertmeisten Stimmen.