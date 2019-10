Nach einem Geröllabgang zwischen Goslar/Okar und der Weißwasserbrücke ist die Bundesstraße 498 weiterhin nicht passierbar.

Goslar (dpa) l Die von Touristen und Motorradfahrern gern genutzte Bundesstraße 498 an der Okertalsperre im Harz ist nach einem Geröllabgang weiter unpassierbar. Die Sperrung zwischen dem Ortsausgang Goslar/Oker und der Weißwasserbrücke an der Talsperre werde noch mindestens bis zum Wochenende andauern, sagte eine Sprecherin der Landesbehörde für Straßenbau in Goslar am Montag. In Höhe einer Gaststätte waren in der vergangenen Woche mehrere Felsbrocken auf geparkte Autos gestürzt. Sie hatten nach Polizeiangaben außerdem eine Skulptur beschädigt.

Noch sehr viel länger gesperrt als die B489 im Harz bleibt die Bundesstraße 83 im Wesertal. Die Sicherungsarbeiten an dem 80 Meter hohen Steilhang oberhalb der Fahrbahn bei Steinmühle (Kreis Holzminden) werden nach Angaben der Landesbehörde für Straßenbau in Hameln nicht vor Ende 2020 abgeschlossen sein. Die B83 ist seit dem Frühjahr 2018 wegen drohender Felsabstürze gesperrt. Die aufwändigen Sicherungsarbeiten sollen rund zehn Millionen Euro kosten.