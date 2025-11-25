Die Bundesregierung steht vor einer Belastungsprobe. Die Junge Gruppe der Union rebelliert gegen das Rentenpaket. Ohne die 18 Abgeordneten hat die Koalition keine Mehrheit. Mit dabei: Anna Aeikens aus Sachsen-Anhalt.

Streit um Rentenpaket: Wie weit würden Sie gehen, Frau Aeikens?

Die gebürtige Magdeburgerin Anna Aeikens sitzt für die CDU seit der Wahl 2025 im Bundestag.

Magdeburg - Die Junge Gruppe der Union im Bundestag sieht im Rentenpaket der Regierung eine „Milliardenlast auf den Schultern der jungen Generation“ und droht mit Gegenstimmen. Ohne die 18 Mitglieder hätte die Koalition keine Mehrheit. Robert Gruhne sprach mit der Vize-Vorsitzenden der Gruppe, der 27-jährigen Anna Aeikens aus Sachsen-Anhalt.