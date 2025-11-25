Für den neuen Sarg für Otto den Großen im Magdeburger Dom lobte die Kunststiftung einen Wettbewerb aus. Eine Schmuckkünstlerin gewinnt mit ihrer Idee.

Magdeburg. Seit mehr als tausend Jahren liegen die Gebeine von Otto dem Großen in Magdeburg, an jenem Ort hoch über der Elbe, den er im Jahr 929 seiner ersten Gemahlin als Hochzeitsgeschenk reichte, als Morgengabe. Neben der frommen, schönen Editha, die 946 nach Christus im Alter von nur 36 Jahren starb, wollte er bestattet sein, so hatte er es schon zu seinen Lebzeiten verfügt. - Editha ruht im schmuckvollen Sarkophag im Chorumgang, der Herrscher unweit von ihr in einem schlichten, aber kulturhistorisch bedeutenden Grabmal.