Debatte im Landtag Streit um „Super-Knast“: Kommt das neue Gefängnis nach Weißenfels oder Halle-Tornau?

Wird das neue Gefängnis in Halle oder Weißenfels gebaut? In der Sondersitzung des Rechtsausschusses blieb am Mittwoch offen, welcher Standort das Rennen machen könnte. Fest steht: Es muss schneller gehen.