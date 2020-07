An Sachsen-Anhalts Hochschulen sind im Bundesvergleich wenige Fächer mit einem Numerus Clausus (NC) belegt.

Magdeburg/Gütersloh (dpa) l Im kommenden Wintersemester 2020/21 seien 28,2 Prozent der Studiengänge zulassungsbeschränkt, wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh am Mittwoch mitteilte. Damit liegt Sachsen-Anhalt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 40,6 Prozent und auf Platz 13 aller Bundesländer.

Nur in Thüringen (19,4 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (21,6 Prozent) und Rheinland-Pfalz (24 Prozent) sind die Studienangebote noch seltener mit einem NC versehen. Im Vorjahr waren in Sachsen-Anhalt noch für 27,8 Prozent aller Studiengänge zulassungsbeschränkt. Am häufigsten sind Studiengänge in Berlin, dem Saarland und Hamburg mit einem NC belegt.

NC-Quote in Halle am höchsten

Am häufigsten sind hierzulande Studiengänge in den Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften zugangsbeschränkt – dort lag ihr Anteil bei 35,4 Prozent. Nur 16,5 Prozent seien es in den Sprach- und Kulturwissenschaften gewesen. In den Ingenieurwissenschaften lag der Anteil bei 20,5 Prozent.

In Halle, dem einzigen Hochschulort des Landes mit mehr als 17.000 Studierenden, liegt die NC-Quote für das kommende Wintersemester den Angaben zufolge mit 32 Prozent etwas höher als der Landesdurchschnitt von 28,2 Prozent.