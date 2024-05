Sachsen-Anhalt plant im Norden von Halle eine neue Justizvollzugsanstalt an der A14. Jetzt wurde bekannt, wie viele Haftplätze in Tornau vorgesehen sind.

So viele Haftplätze sind in der geplanten JVA in Tornau vorgesehen

Halle/Magdeburg - Im geplanten Gefängnisneubau in Halle-Tornau soll es rund 440 Haftplätze geben. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage von Abgeordneten der Linken im Landtag von Sachsen-Anhalt hervor. Wie teuer der geplante Gefängnisneubau in Halle-Tornau wird, war zuletzt noch unklar.

2021 hatte das Land wegen absehbar ausufernder Kosten einen Gefängnisneubau in Halle gestoppt und plant nun den Bau an der A14 in Halle-Tornau. Die neuen Pläne wurden im Oktober bekannt, demnach soll die JVA auf einem fast 17 Hektar großen Areal 2029 in Betrieb gehen. Ab 2025 haben Gefangene ein Recht auf eine Einzelzelle und mehr Platz. Auch deshalb ist der Gefängnisneubau geplant.

Den Angaben des Finanzministeriums zufolge sollen außerdem mit dem Um- und Erweiterungsbauvorhaben der JVA in Volkstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) rund 285 Haftplätze im geschlossenen Vollzug zur Verfügung stehen.