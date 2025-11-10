Bei der Musik-Show "The Voice of Germany"folgen nach den Battles die gnadenlosen Teamfights. Für Team Nico musste Greta Heimann aus Halle ihr Können unter Beweis stellen.

Teamfights bei "The Voice of Germany": So hat sich Greta Heimann aus Halle geschlagen

"The Voice of Germany": Greta Heimann aus Halle trat bei den Teamfights an.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Die Battles bei "The Voice of Germany" sind in vollem Gange. Für zwei Talente aus Sachsen-Anhalt ist die musikalische Reise jedoch bereits beendet.

Der Eisleber Marc Spitze (28) und Felix Hellwig (23) aus Magdeburg sind bei "The Voice of Germany" nicht mehr dabei. Sie konnten in den Battles nicht überzeugen. Die beiden Hallenser Greta Heimann (20) und Linus Bruhn (26) sind jedoch noch im Rennen.

Greta Heimann aus Halle zieht ins Halbfinale ein

Nach den Battles folgen nun die Teamfights. In insgesamt drei Runden können jeweils vier "Hot Seats" besetzt werden. Wer am Ende eines Fights noch nicht von dort herausgewählt wurde, kommt ins Halbfinale.

So werden in den Teamfights zwölf Halbfinalistinnen und -finalisten ermittelt. Bereits bei den Battles begeisterte Greta Heimann mit ihrer Performance. Bei den Teamfights konnte die Hallenserin ihren Erfolg wiederholen. Sie zieht ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind bei "The Voice of Germany" bereits ausgeschieden:

The Voice of Germany: Team Shirin

Selina Yek (Mia – Hungriges Herz)

Manuël Stepanova (Ne-Yo – So Sick)

Marin Vrdoljak (Justin Bieber – Lonely)

Kamai Kapric (Marilyn Monroe – Diamonds Are A Girl’s Best Friend)

Daiana „Di“ Vashakidze (Britney Spears – Toxic)

Vincent Rinne (Jeremias – Meer)

Friedrich Häntzschel (Tjark – Moodswings)

Jasmine Lajeunesse (Prince – Kiss)

Maël & Jonas (Maël & Jonas – I Swear To God)

The Voice of Germany: Team Rea

Boysie White (James Brown – It’s A Man’s Man’s Man’s World)

Sarah Hübers (Udo Lindenberg – Wieder genauso)

Tobias Dietzek (Europe – The Final Countdown)

David & Alicia (Nina Chuba – Fata Morgana)

Ryan Bridge Madrid (Sia – Titanium)

Viviana Milioti (Queen – Who wants to live forever)

John Cadeliña (Daniel Bedingfield – If You're Not The One)

Cara Kienzle (Ayliva – Hässlich)

Brunel Raherinandrasana (Ben L'Oncle Soul – Soulman)

Andrea Galetti (Adele – Rolling In The Deep)

The Voice of Germany: Team Nico

Luciana Da Silva Alves (Mary J. Blige – No More Drama)

Eugenie Moine (Dua Lipa – New Rules)

Marc Spitze (Foo Fighters – Best Of You)

Sophia Brabetz (Sigrid – Dynamite)

Svenia Tavares Couto Ribeiro (Kings of Leon – Sex On Fire)

Ikaros (Zach Bryan – Something In The Orange)

Nadia und Annika Schüler (Madeline Juno, Max Giesinger – Nur kurz glücklich)

Olena Slobodyska (Malena - "La Voix")

The Voice of Germany: Team Michi & Smudo

Rita van Nek (Rod Stewart – Sailing)

Christopher Mathis (Tim Bendzko – Ich Laufe)

Marlon Ernst (Marlon Knauer – Was Immer Du Willst)

Denisa Allegra (Gloria Gaynor – I Will Survive)

Jermain Joeweia Burford (Marvin Gaye – I Heard It Through The Grapevine)

Pascal Wulfes (Labrinth – Jealous)

Kevin Scheiwiller (Mumford & Sons – Little Lion Man)

Felix Hellwig (Green Day – Basket Case)

Samira Hofbauer (Demi Lovato – Anyone)

Simone Kotowski (The Carpenters - "They Long To Be Close To You")

Die Battles sind jeden Freitag um 20.15 Uhr bei Sat.1 zu sehen. Parallel kann die Show auf Joyn live gestreamt werden. Das Finale findet am Freitag, dem 12. Dezember 2025, statt.