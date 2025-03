Tierhalter in der Dauer-Krise: Zu Besuch bei Sachsen-Anhalts letztem Milchbauer?

Manchmal denkt Peter Schuchmann an seine Kindheit zurück. Damals, in seiner hessischen Heimat, trafen sich die Bauern des Dorfes regelmäßig zum Stammtisch. Nur wurden es von Jahr zu Jahr weniger. Weshalb einer der Teilnehmer eines Tages feststellte: „Bevor ich hier als Letzter allein sitze, wechsele ich lieber den Beruf.“ Mittlerweile könne er als Milchbauer mit 40 Berufsjahren – davon knapp 25 in Schwarzholz (Landkreis Stendal) - den Fatalismus sehr gut nachvollziehen.