Bad Schmiedeberg - Bei einem Unfall nahe Bad Schmiedeberg im Landkreis Wittenberg ist eine 62 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die Frau am Donnerstag während eines Überholmanövers mit ihrem Wagen auf der regennassen Landesstraße 129 ins Schleudern geraten, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Anschließend sei sie mit einem Baum kollidiert. Die Autofahrerin starb noch an der Unfallstelle.