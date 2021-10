Köthen - Bei einem Unfall in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist am Freitagnachmittag ein Radfahrer tödlich verletzt wurden. Der 58-Jährige wurde an einer Kreuzung von einem Lkw erfasst, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Der Mann starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt noch zur Unfallursache. Der Fahrer des Lastwagens war den Angaben zufolge 54 Jahr alt.