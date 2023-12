Veranstaltungen am Freitag und am Wochenende für Familien in Sachsen-Anhalt

In Magdeburg lohnt sich ein Besuch des Weihnachtsmarktes oder der nahegelegen Eisbahn "Winterfreuden on Ice" am Allee-Center.

Magdeburg - Neben den vielen Weihnachtsmärkten in Sachsen-Anhalt gibt es weitere interessante Veranstaltungen am Wochenende. Neben Geistern, Eislaufen und dem letzten Termin der Magdeburger Kinder-Uni gibt es in Wernigerode und Schierke einen lebendigen Adventskalender.

Marionettentheater und verkaufsoffener Sonntag im Magdeburger City Carré

Im City Carré können sich die Kleinsten auf ein unterhaltsames Kinderprogramm freuen. Das Marionettentheater Rosner führt auf der Bühne im Erdgeschoss beliebter Klassiker auf. Für die kleinen Zuschauer befinden sich dort auch Sitzgelegenheiten.



Die einzelnen Theatervorstellungen dauern jeweils knapp 30 bis 45 Minuten. Es werden abwechselnd Hänsel und Gretel, Kaspar & der Riese sowie Rumpelstilzchen aufgeführt.



Datum: Freitag, 15. Dezember, Samstag, 16. Dezember, Sonntag, 17. Dezember

Zeit: Freitag ab 13 Uhr, Samstag ab 11 Uhr und Sonntag ab 13 Uhr

Preis: kostenlos

Ort: City Carré, Kantstraße 3, 39104 Magdeburg

Außerdem ist das City Carré am 17. Dezember (3. Advent) im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntag in Magdeburg geöffnet. Besucher können dort zwischen 13 und 18 Uhr einkaufen gehen.

Magdeburg: Das Gespenst von Magdebu-huuu

Auf Burg Gronenborch gehen die Gespenster um. Doch sie halten sich zurück, denn sie wollen nicht auffallen. Vor allem die Geister von Baronesse von Flux, Raubritter Hundehobel und Graf Justus von Knatterbirg mögen es ruhig. Das ist dem jungen Gespenst, welches bei den anderen Gespenstern wohnt, zu langweilig.



Doch durch Zufall landet es mitsamt seiner Gespensterkiste mitten in Magdeburg, direkt im Büro des Bürgermeisters. Von da an wird es turbulent im Magdeburger Rathaus. Der Bürgermeister will das Gespenst natürlich mit allen Mitteln wieder loswerden und eine wilde Geisterjagd beginnt.



Datum: Freitag, 15. Dezember, und Sonntag, 17. Dezember

Zeit: 9 Uhr am Freitag, 10 Uhr am Sonntag

Preis: ab 18 Euro

Ort: Opernhaus, Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg

Info: Ein Weihnachtsmärchen für Kinder ab 6 Jahren, während der Aufführung am 17. Dezember wird es englische und ukrainische Untertitel geben

Winterfreuden on Ice in Magdeburg

In Magdeburg kann man sich wieder auf das Eis begeben. Die Eisbahn am Allee Center hat bis zum 7. Januar täglich geöffnet. Vor Ort lassen sich Schlittschuhe ausleihen. Besucher können sich nebenbei mit italienischen Köstlichkeiten und Grillspezialitäten versorgen.



Datum: bis 7. Januar 2024

Zeit: Montag bis Donnerstag 12 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag und Feiertage 11 bis 20 Uhr

Preis: Pro Person 3,50 Euro, Gruppentarif ab 10 Personen - pro Person 3 Euro, Schlittschuhverleih pro Stunde 4 Euro

Ort: Allee-Center, Ernst-Reuter-Allee 11, 39104 Magdeburg

Info: Die Eisfahrt gilt für jeweils eine Stunde.

Adventsmarkt in den Gewölben in Magdeburg

Abseits vom Trubel des Weihnachtsmarktes auf dem Alten Markt findet in der Festung Mark von Freitag bis Sonntag ein Adventsmarkt statt.



Handwerker aus der Region um Magdeburg bieten dort ihre Waren an. Neben Kunsthandwerk wie Schmuck oder Keramik gibt es auch Puppen und Holzspielzeug für die Jüngeren. Als Programm gibt es an allen drei Tagen Märchenlesungen für die jüngeren Gäste im kleinen Hof. Außerdem gibt es ebenfalls an allen drei Tagen ein Bühnenprogramm mit verschiedenen Sängern und Songwritern.



Datum: Freitag, 15. Dezember, Samstag, 16. Dezember und Sonntag, 17. Dezember

Zeit: Freitag 15 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr, letzter Einlass ist jeweils um 19 Uhr

Preis: 3,50 Euro, ermäßigt, 2,50 Euro, Kinder bis 12 Jahren frei

Ort: Festung Mark, Hohepfortewall 1, 39104 Magdeburg

Magdeburg: KinderUni an der Otto-von-Guericke-Universität

Unter dem Thema "Von Bach bis Ultraschall und wie man sieht, was man hört" erklärt Professor Dr. Claus-Dieter Ohl das Thema Klang und Schall. Die Vorlesung ist die letzte der KinderUni 2023 und für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren ausgelegt.



Es wird unter anderem darum gehen, warum Ultraschall von Menschen nicht gehört werden kann und was damit alles gemacht werden kann, beispielsweise Bilder vom Innenleben eines Körpers.



Die Teilnahme ist kostenfrei, wegen begrenzter Plätze müssen die Kinder für eine Teilnahme angemeldet werden. Eltern, Geschwister und Freunde der jungen Studierenden müssen außerhalb des Vorlesungssaales warten. Sie können die Vorlesung aber über eine Live-Übertragung in einem anderen Vorlesungssaal verfolgen.



Datum: Samstag, 16. Dezember

Zeit: 11 bis 12 Uhr

Preis: Kostenfrei

Ort: Universitätsplatz 1, 39106 Magdeburg, Gebäude 26, Hörsaal 5

Märchenfilme im Hof der Krell‘schen Schmiede, Werningerode

Zur Weihnachtszeit werden in Wernigerode neben dem Weihnachtsmarkt auch wieder Märchenfilme für Groß und Klein gezeigt. Um das Filmschauen schmackhaft zu gestalten, werden in der Köhlerhütte regionale Köstlichkeiten angeboten. Heißgetränke gibt es in Mellies Mühle.



Ab 19 Uhr werden dann Klassiker für Erwachsene wie "Die Feuerzangenbowle" oder "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gezeigt.



Datum: bis 22. Dezember

Zeit: Täglich 13 Uhr (außer samstags), 15 Uhr und 17 Uhr für Kinder, ab 19 Uhr für Erwachsene

Preis: kostenlos

Ort: Filmhof Krell'sche Schmiede, Breite Straße 95, 38855 Wernigerode

In Wernigerode loht sich ein Besuch. Hier lockt neben dem Weihnachtsmarkt auch die Krell‘sche Schmiede mit Filmvorführungen. Bild: IMAGO / Martin Wagner

Advent in den Höfen in Quedlinburg

Der Advent in den Höfen ist einmalig in Deutschland und ein besonderes Erlebnis. Auch zum dritten Adventwochenende zeigen die schönsten Innenhöfe Quedlinburgs, was sich hinter den sonst verschlossenen Türen verbirgt.



Besucher können so Raritäten und kleine Kostbarkeiten entdecken, die extra für diese Tage hergestellt und gesammelt wurden. An den Wochenenden können Groß und Klein in voraussichtlich in 17 Höfen der Arbeitsgemeinschaft Advent stöbern.



Datum: Samstag, 16. Dezember, und Sonntag, 17. Dezember

Zeit: 11 bis 19 Uhr

Preis: kostenlos

Ort: Innenstadt Quedlinburg, 06484 Quedlinburg

Auf dem Marktplatz in Quedlinburg ist außerdem ein Weihnachtsmarkt, der am kompletten Wochenende vom 15. bis 17. Dezember kostenfrei besucht werden kann. Freitag und Samstag haben die Stände dort bis 22 Uhr und Sonntag bis 20 Uhr geöffnet.

Lebendiger Adventskalender in Wernigerode und Schierke

In Wernigerode und Schierke werden auch am dritten Adventswochenende vom 15. bis 17. Dezember weitere Türchen des lebendigen Adventskalender geöffnet.



Am Freitagnachmittag geht es zum Rodeln auf die Sprungschanze Zwölfmorgental. Gerodelt wird auf den Matten der Schanze, mit eigenen Rutschern und dem, was der Skiverein zu bieten hat. Treffpunkt dafür ist um 15 Uhr am Parkplatz "Am Anger", um gemeinsam zur Schanze zu fahren. Zurück geht es um 18 Uhr. Die Veranstaltung wird für Kinder ab drei Jahren empfohlen und ist kostenfrei.



Hinter dem Türchen am Samstag, dem 16. Dezember 2023, wird ein Lichterfest beim Feuerwehrmuseum in Wernigerode geboten. Los geht es um 18 Uhr mit einer Lichterfahrt durch Wernigerode. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Der Eintritt ist kostenfrei.



Am dritten Advent, also Sonntag den 17. Dezember, findet in der Christusgemeinde in Wernigerode ein Familiengottesdienst mit Adventsbasar statt. Der Gottesdienst startet um 11 Uhr, dort wird der Christuskindergarten ein Krippenspiel aufführen wird. Bis 14 Uhr können Besucher den anschließenden Adventsbasar auf dem Gelände besuchen. Der Besuch des Gottesdienstes und Marktes ist kostenfrei.

Weihnachten mit Sängerin Gaby Albrecht in Ballenstedt

Die Sängerin kommt auf ihrer Tournee mit ihrem Weihnachtsprogramm nach Ballenstedt. Dabei singt sie nicht nur Klassiker aus ihrem Repertoire wie weihnachtliche Lieder, sondern wechselt auch in andere musikalische Genres.



Gaby Albrecht ist mit ihrem Alt-Stimme in klassischer Musik ausgebildet und seit ca. 25 Jahren als Solo-Künstlerin tätig.

In dem Stück stellt ein Schauspieldirektor eine neue Truppe zusammen. Doch hierbei hat er mit den Befindlichkeiten der Sänger und finanziellen Problemen zu kämpfen.



Datum: Sonntag, 17. Dezember 2023

Zeit: 16 Uhr

Preis: Tickets ab 34,90 Euro

Ort: Schlosstheater, Schlossplatz 1, 06493 Ballenstedt

Info: Vorverkauf an der Tourist-Information in Ballenstedt

Weihnachten in der Westernstadt Pullman City

In der Pullman City gibt es auch am dritten Adventswochenende neben weiteren Attraktionen einen Kinderweihnachtsmarkt, direkt an der Indoor-Spielewelt, und einen Advent-Flohmarkt auf der Mainstreet. Dort kann auch Schlittschuh gefahren werden - mit einer Disko auf dem Eis für Kinder ab 17 Uhr und eine für Erwachsene ab 19 Uhr.



Am Freitag- und Samstagabend treten Bands in der Pullman City auf. Jeweils ab 20 Uhr können Besucher ab zwölf Jahren in der Dance-Hall das Tanzbein schwingen. Zusätzlich spielt im Big Moose Saloon von Freitag bis Sonntag jeden Abend eine Band. Freitag und Samstag kosten die Tickets hierfür an der Abendkasse ab 10 Euro, Sonntag ist der Eintritt kostenlos.



Datum: Freitag, 15. Dezember, bis Sonntag, 17. Dezember 2023

Zeit: Freitag 14 bis 20 Uhr, Samstag 11 bis 20 Uhr und Sonntag 11 bis 18 Uhr

Preis: kostenfrei

Ort: Westernstadt Pullman City Harz, Am Rosentale 1, 38899 Hasselfelde

Winterwochenende im Peißnitzhaus Halle

Im Peißnitzhaus in Halle können sich Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm, Spiele und Musik freuen. Ab mittags sind die Tore des Hauses auf der Peißnitzinsel geöffnet. Den Nachmittag über finden verschiedene Veranstaltungen statt. Gäste können auf dem Gelände verschiedene Spiele ausprobieren. Wer möchte, kann sogar versuchen, auf die tägliche Bestenliste zu kommen.



Freitag und Samstag werden Bands und DJs auf der Bühne im Biergarten auftreten. Freitag startet die Musik um 18 Uhr, am Samstag um 16 Uhr.



Datum: Freitag, 15. Dezember, bis Sonntag, 17. Dezember 2023

Zeit: Freitag 15 bis 22 Uhr, Samstag 12 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 18 Uhr

Preis: kostenfrei

Ort: Peißnitzinsel 4, 06108 Halle

Advent in den Kupferhöfen in Hettstedt

Am Freitag, den 15. Dezember findet in Hettstedt der Advent in den Kupferhöfen statt. Zahlreiche Höfe der Stadt haben dann zwischen 17 und 23 Uhr ihre Tore geöffnet. Bei einem breiten Programm bieten unter anderem das Brauhaus, die Hafenbar, die historische Druckerei Heise und der Zuckerhut Speisen und Getränke an. Informationen zu allen teilnehmenden Höfen gibt es unter www.hettstedt.de.



Hettstedt hat auch einen Weihnachtsmarkt. Dieser wird zeitgleich mit dem Advent in den Kupferhöfen am Freitag um 16:30 eröffnet. Am Samstag und am Sonntag öffnet der Markt jeweils um 12 Uhr.



Auch in den umliegenden Städten sind am dritten Adventswochenende noch Weihnachtsmärkte. So zum Beispiel der Markt in Eisleben, der noch bis zum 17. Dezember geöffnet ist, und der in Sangerhausen am 16. Dezember.

Halle: Frau Holle im Hof vom Neuen Theater

Die Stiefschwestern Marie und Marie könnten unterschiedlicher nicht sein. Die eine ist faul, die andere fleißig - und sie konkurrieren ständig miteinander. Sie wachsen beide bei einer herrschsüchtigen Witwe auf.



In ihrer Nachbarschaft lebt auch der kleine Erich, der sich endlich Schnee wünscht, um Schlitten zu fahren. Gemeinsam mit der fleißigen Marie träumt er von Frau Holle, die er aus einem alten Kinderbuch kennt. Sie wäre die Rettung in diesem Winter und könnte für eine weiße Weihnacht sorgen.



Datum: Freitag, 15. Dezember, und Samstag, 16. Dezember 2023

Zeit: 17.30 Uhr

Preis: ab 14 Euro

Ort: Neues Theater, Innenhof, Große Ulrichstraße 50, 06108 Halle