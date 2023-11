Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein.

Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Magdeburg - Auch in diesem Wochenende gibt es wieder einige interessante Veranstaltungen, für die sich ein Besuch mit der Familie lohnt. Neben dem Tag der Physik an der Magdeburger Universität, bei dem es viel zu entdecken und auszuprobieren gibt, lockt der Harz mit abwechslungsreichen Veranstaltungen. Hier wird auf dem Mittelaltermarkt in Eisleben oder auf der Herbstkirmes in Blankenburg gefeiert. Obendrein sind in Halle die Dinos los.

Universität Magdeburg: Regenbogenlicht für die Hosentasche

Die Universität Magdeburg lädt am Wochenende zum "Tag der Physik" ein. Zu diesem Anlass sind die Labore und Hörsäle auf dem Unicampus für Groß und Klein geöffnet. Von 13 bis 17 Uhr werden hier Experimente präsentiert, Vorträge gehalten und aktuelle Forschungsprojekte vorstellt.



Besucher können erleben, wie ein Zug über einer Magnetbahn schwebt, wie man Regenbogenlicht für die Hosentasche herstellt oder herausfinden, wie Halbleiter "gebacken" werden. Für die Kinder gibt es ein Schnupper-Schnell-Studium, an dessen Ende eine kleine Überraschung steht.



Studieninteressierte Schüler bekommen außerdem die Gelegenheit, sich über ein Physik-Lehramtsstudium, aber auch ein allgemeines Physikstudium zu informieren. Zum Thema Klimaphysik findet an dem Tag auch eine Fortbildung für Lehrer statt.



Datum: Samstag, 4. November

Zeit: 13 bis 17 Uhr

Preis: kostenlos

Ort: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg, Gebäude 16

Magdeburg: Paw Patrol im City Carré

Im City Carré Magdeburg sind am Wochenende die Hunde los. Die vier helfenden Hundewelpen von Paw Patrol haben das Motto: "Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein!". Nun können Kinder die sieben Charaktere in Maskottchen-Kostümen erstmalig im Carré begrüßen. Die Fellfreunde stehen ihren kleinen Fans dann für jede Menge Fotos und Spaß zur Verfügung.



Datum: Samstag, 4. November

Zeit: 13 bis 18 Uhr

Preise: kostenfrei

Ort: City Carré, Kantstraße 3, 39104 Magdeburg

Info: Die Vierbeiner sind im Erdgeschoss auf der Aktionsfläche neben Wöhrl jeweils um 13 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr zu sehen.

Schneewittchen im Theater Magdeburg

Jörg Mannes präsentiert für die ganze Familie eine Neuinszenierung der Gebrüder Grimm im modernen Gewand. In Kombination mit Bühnenbildner Florian Parbs und Videokünstler Philipp Contag-Lada wird eine komplett neue Fantasiewelt erschaffen, in der das analoge und virtuelle Märchenuniversum ineinander verschwimmen. So erinnert der Zauberspiegel an ein übergroßes Smartphone und das Spiegelbild an Social-Media.



Zusammen mit den Tänzern des Balletts Theater Magdeburg werden Groß und Klein in eine fantastische Welt entführt, in der alles möglich ist und Träume in Erfüllung gehen können.



Datum: Samstag, 4. November

Zeit: 19.30 Uhr

Preise: Karten ab 16 Euro

Ort: Opernhaus Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg

Info: Ballett für Kinder ab 6 Jahren

Lumagica 2023 in Magdeburg

Die diesjährige Lumagica im Elbauenpark Magdeburg überrascht alle Besucher mit einer einmaligen Lumagica Lichtshow. Dieses Jahr ist das Motto die "Sage vom roten Horn".



Alle Besucher können sich auf 250 handgefertigte Lichtmotive und knapp 100 Kilometer funkelnde Lichterketten sowie zahlreiche interaktive Lichtinstallationen freuen.



In diesem Jahr wird als besonderes Highlight der Jahrtausendturm illuminiert. Und auf dem Angersee wird alle zehn Minuten eine große Multimediashow präsentiert.



Datum: bis zum 12. November

Uhrzeit: 17.30 bis 22 Uhr

Preise: Erwachsene 19,50 Euro / Ermäßigt 16 Euro / Kinder 13 Euro / Familienticket (vier Personen) 50 Euro

Ort: Elbauenpark, Tessenowstraße 7, 39114 Magdeburg

Das Traumfresserchen im Puppentheater Magdeburg

Am Freitag und am Sonntag können Groß und Klein die Aufführung vom Traumfresserchen nach Michael Ende im Puppentheater erleben. Die Geschichte handelt von Schlafittchen, der Prinzessin von Schlummerland, die aus Angst vor lauter Albträumen nicht einschlafen will.



Um der Prinzessin zu helfen, macht sich der König auf den Weg, um nach einem Heilmittel zu suchen. Dabei durchquert er Wüsten, Berge und den Nordpol. Als er fast nicht mehr weiter weiß, stößt er auf des Rätsels Lösung.



Datum: Sonntag, 5. November

Zeit: 15 bis 16 Uhr und 16.30 bis 17.30 Uhr

Preise: Vorverkauf Kinder 7 Euro und Erwachsene 9 Euro / Tageskasse 8 Euro Kinder und 11 Euro Erwachsene

Ort: Opernhaus Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg

Fledermaus-Exkursion in Duderstadt

In Duderstadt ist das Rathaus ein ganz besonderer Ort, denn das Gebäude ist ein Naturschutzgebiet. Im Dachstuhl des Hauses wohnen von Frühling bis Herbst circa 600 Fledermäuse. Es sind Große Mausohren, eine streng geschützte Art.



Am Freitag können alle Interessenten zusammen mit dem Fledermausbeauftragten Markus Merten die kleinen "Vampire der Nacht" besuchen. Kinder und Erwachsene können dabei einiges über das Leben dieser sagenumwobenen Tiere erfahren.



Je nach Alter der Teilnehmer werden auch Spiele angeboten, damit die Informationen besser verstanden werden. Mit etwas Glück bietet sich die Möglichkeit, bei der Aufzucht von Fledermausweisen dabei zu sein.



Datum: Freitag, 3. November

Zeit: 16.30 bis 18 Uhr

Preis: 6 Euro für Erwachsene / Kinder und Jugendliche sind kostenfrei

Ort: Rathaus Duderstadt, Marktstraße 66, 37115 Duderstadt

Playmobil-Spielgeschichte(n) in Bad Sachsa

Das Kurhaus in Bad Sachsa verwandelt sich in den Herbstferien zu einem Playmobil-Miniatur-Wunderland. Dort wird die große Familien-Ausstellung mit über 5.000 Figuren und 20.000 Einzelteilen präsentiert.



Der Diorama-Künstler Oliver Schaffer inszeniert mit tausenden Figuren und Einzelteilen atemberaubende Spiel- und Bilderwelten. Alle Besucher, ob Groß oder Klein, können mit Playmobil die Harzer Bergwelt neu entdecken und in fantastische Themenwelten eintauchen.



In der Ausstellung gibt es Hexen, Drachen, Fabelwesen und auch die Harzer Schmalspurbahn zu sehen. Neben der Schau können sich alle Gäste an den Playmobil-Spieltischen ausprobieren. Darüber hinaus wird es ein Gewinnspiel mit verschiedenen Preisen geben.



Datum: Die Veranstaltung geht bis zum Sonntag, 19. November.

Zeit: Montag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr

Preis: Kinder 5 Euro / Erwachsene 8 Euro / Familien-Rabatt (1 Erwachsener und 2 Kinder) 15 Euro / Großeltern-Rabatt (2 Senioren und 2 Kinder) für 20 Euro / Gruppen-Rabatt (10er-Ticket) für Kinder und eine Begleitperson für 45 Euro

Ort: Kurhaus Bad Sachsa, Am Kurpark 6, 37441 Bad Sachsa

Werningerode: Zeichenkurse für Kinder und Jugendliche mit Dorit Goedecke

Im neu gegründeten Zeichenatelier können Kinder und Jugendliche mit Stift und Papier jede Menge Neues und Schönes ausprobieren und gemeinsam gestalten. Unter professioneller Anleitung lernen die jungen Teilnehmer verschiedene Zeichentechniken auf der Grundlage bildnerischer Gestaltung kennen.



Im kreativen Prozess lassen sich so Zusammenhänge entdecken und künstlerisch umsetzen. Die Teilnehmer lernen so eigene Ideen zu entwickeln und einen eigenen Zeichenstil zu finden.



Datum: Samstag, 4. November

Zeit: Kinderkurse: 9 bis 12 Uhr / Jugendkurse: 13 bis 16 Uhr

Preis: Auf telefonische Anfrage (siehe Info)

Ort: IB-Schülerfreizeitzentrum, Feldstr. 7, 38855 Wernigerode

Info: Voranmeldung bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn unter: 03943 260677

Oberharz am Brocken: Taschenlampenführung für Kinder durch die Höhle

Im Oberharz am Brocken können kleine Nachwuchshöhlenforscher die Tropfsteinhöhlen in Rübeland erkunden. Also Taschenlampe an, Helm auf und hinein in das Abenteuer.



Während der Höhlentour lässt sich so manches Geheimnis lüften. Die Teilnehmer entdecken außergewöhnliche Tropfsteingebilde und tierische Höhlenbewohnern. Auf der Tour bekommen die Kinder außerdem allerhand spannende Informationen, welche auch spielerisch vermittelt werden.



Datum: 4. bis 18. November

Zeit: 8:55 Uhr am

Preise: Erwachsene 11,00 Euro / Kinder 8 Euro

Ort: Eingang der Baumannshöhle, Blankenburger Straße 35, 38889 Oberharz am Brocken

Info: Eine eigene Taschenlampe und ein Helm (zum Beispiel Fahrradhelm) sind selbst mitzubringen.

Es wird zwingend empfohlen, warme Kleidung und festes Schuhwerk mitzubringen. Pro Kind sollten nicht mehr als zwei Erwachsene als Begleitpersonen angemeldet werden.

Herbstkirmes auf dem Festplatz in Blankenburg

In Blankenburg lohnt sich ein Besuch für Groß und Klein auf der Herbstkirmes. Hier gibt es eine Menge Fahrgeschäfte für die Besucher: Kettenflieger, Twister, Scheibenwischer und Autoscooter laden zum Mitmachen ein.



Für die ganz Kleinen gibt es zwei Kinderkarussells. Natürlich ist auf der Herbstkirmes für das leibliche Wohl gesorgt und es gibt Parkmöglichkeiten direkt am Festplatzgelände.



Datum: bis zum 5. November

Zeit: ab 14 Uhr geöffnet

Preise: kostenfrei

Ort: Festwiese Jahnsportplatz, Neue Halberstädter Straße, 38889 Blankenburg

Mittelaltermarkt in Eisleben zu Luthers Geburtstag

Zu Ehren des Reformators Martin Luther findet jedes Jahr in Eisleben der Mittelaltermarkt statt. Anfang November verwandelt sich der Marktplatz für alle Besucher in einen historischen Schauplatz.



Hier kann man in das Leben von Händlern, Wahrsagern, Spielleuten und Gauklern eintauchen. Darüber hinaus werden Ritterkämpfe präsentiert, deftige Speisen angeboten und eine Laternenführung für die Kinder stattfinden.



Datum: Samstag, 4. und Sonntag, 5. November

Zeit: 11 bis 22 Uhr

Preise: kostenfrei

Ort: Eisleber Marktplatz, 06295 Lutherstadt Eisleben

Jurassic Expo - Giganten der Urzeit in Halle

Vom Samstag, dem 4. November an, findet in Halle Neustadt die mobile Dinosaurierausstellung "Jurassic Expo" statt. Auf einer Ausstellungsfläche von bis zu 8.000 Quadratmetern können alle Besucher in die Welt der Riesenechsen eintauchen. Es gibt über 50 verschiedene Dinosaurier zu entdecken, die vor etwa 250 Millionen Jahren auf der Erde lebten.



Für die Kleinsten gibt es den Dino-Kindergarten. Hier können Kinder die Kletter- und Streichel-Dinos erkunden und herumtollen. Darüber hinaus gibt es eine Dino-Hüpfburg.



Wer weitere Abwechslung sucht, kann auf Spurensuche im Ausgrabungscamp gehen oder es sich im Dino-Café gemütlich machen.



Datum: Samstag, 4. bis Sonntag,19. November

Zeit: 13 bis 17 Uhr in der Woche / 11 bis 17 Uhr an den Wochenenden

Preise: 12 Euro pro Person (Einheitspreis)

Ort: Freigelände Andalusier Straße, Andalusierstraße, Halle (Saale)