Vier Spiele der Fußball-EM werden in Leipzig stattfinden. Viele Fans reisen daher mit dem Flugzeug an, während gleichzeitig die Sommerferien beginnen. Der Airport Leipzig/Halle ist vorbereitet, sieht aber eine besondere Herausforderung.

Leipzig. - Der Flughafen Leipzig/Halle steht in den kommenden Wochen vor einer besonderen Herausforderung: Zusätzlich zu den Sommerferien rechnet der Flughafen durch die Fußball-Europameisterschaft mit rund 40 Fan-Flügen. Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Donnerstag mitteilte, erwarte man Sondermaschinen unter anderem aus Lissabon, Rotterdam, Amsterdam, Zagreb, Mailand und Rom. Droht ein Flughafen-Kollaps?

Zusätzlich zu den Urlaubsflügen und den 40 Fan-Flügen würden noch Verantwortliche der Europäischen Fußball-Union UEFA, Medienvertreter, und VIPs die Flugverbindungen nutzen. Außerdem werde mit einem erhöhten Aufkommen von Flügen mit Geschäftsreise- und Privatflugzeugen gerechnet.

Sommerferien starten während der Fußball-EM

Eine besondere Herausforderung ist nach Angaben des Betreibers, dass Leipzig/Halle der einzige der Airports von Gastgeberstädten in Deutschland sein wird, an dem bereits während der Gruppenphase die Sommerferien beginnen.

Um auch in dieser Zeit einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, werden alle Passagiere gebeten, sich rechtzeitig, das heißt mindestens zweieinhalb Stunden vor ihrem Abflug, am Flughafen einzufinden. In Leipzig werden am 18., 21. und 24. Juni Vorrundenspiele stattfinden und am 2. Juli folgt eine Achtelfinalbegegnung.