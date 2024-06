In Magdeburg gibt es zum EM-Auftakt zahlreiche Public-Viewing-Angebote. Die Volksstimme gibt einen Einblick zu einigen Veranstaltungen.

Public Viewing in Magdeburg: Hier wird bei der Fußball-EM gemeinsam mitgefiebert

In Magdeburg gibt es zum EM-Auftakt viele Public-Viewing-Veranstaltungen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Am morgigen Freitag findet das Auftaktspiel der Heim-Europameisterschaft der Herren-Fußballnationalmannschaft statt. Anpfiff ist zum 21 Uhr. In Magdeburg kann das erste Spiel der Gruppe A Deutschland gegen Schottland an etlichen Standorten gemeinsam auf Bildschirmen und Leinwänden verfolgt werden. Die Volksstimme hat einige Public-Viewing-Angebote zusammengetragen.