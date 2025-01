Seit neun Monaten begeistert das Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln Besucher. Auch 2025 stehen im Erdbeerhof in Sachsen spannende Neuerungen an. Es sollen einige neue Attraktionen eröffnen. Ein Überblick.

Erfolg in Döbeln: Diese neuen Attraktionen plant Karls Erlebnis-Dorf 2025 in Sachsen

In diesem Jahr stehen im Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln einige Neuerungen an. Foto: Karls Erdbeerhof/Karls Erdbeerhof/dpa

Döbeln. - Vor neun Monaten öffnete Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln seine Pforten – und der Erfolg des Erdbeerhofs übertrifft alle Erwartungen. „Die letzten Wochen waren sehr gut besucht und die Ferienzeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist traditionell stark“, sagte Geschäftsführer Robert Dahl in einem Interview mit der Sächsischen Zeitung.

Lesen Sie auch: Neben Karls Erdbeerhof in Berlin-Elstal: Erster "Bibi und Tina"-Freizeitpark geplant

Damit würde Döbeln zum drittbeliebtesten Karls-Standort aufsteigen, hinter Rövershagen und Elstal. „Die haben aber auch einen jahrelangen Vorsprung“, betont Dahl im Interview.

Karls Erdbeerhof in Döbeln: Neue Attraktionen und ein wachsendes Team

Der Weg dorthin war für den Erdbeerhof in Döbeln nicht einfach. „Wir hatten zu wenig Parkplätze und Toiletten und haben dann recht schnell erweitert“, erinnert sich Dahl in dem Interview.

Innerhalb weniger Monate kamen neue Attraktionen wie ein Maisfeld, die Pfannkuchenschmiede und die Angsthasenscheune hinzu. Zuletzt wurde im November eine Eisbahn eröffnet.

Auch interessant: Feuer im Freizeitpark - Hunderttausende Euro Schaden nach Brand in Karls Erdbeerhof

Auch personell ist das Team schnell gewachsen. Am Anfang waren es 120 Mitarbeiter, heute arbeiten rund 300 Menschen vor Ort, darunter viele Studenten und Auszubildende. „Was für ein unglaubliches Team an Leuten wir haben. Es ist so schnell zusammengewachsen und trägt die Karls-Idee so stark mit“, sagt Dahl im Interview mit der Sächsischen Zeitung.

Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln: Familienhotel und Theater starten 2025

Doch der Blick ist längst in die Zukunft gerichtet. Ein großes Projekt ist das Familienhotel „Die Karls Bande“ mit 60 Suiten, das am 1. Juni 2025 – pünktlich zum Kindertag – eröffnet werden soll. Zimmer können bereits jetzt schon gebucht werden. Neu ist auch die Parkeisenbahn „LPG Rote Rübe“, die ab Juni die Gäste vom Hotel zur Hofküche bringen soll.

Eine weitere Besonderheit plant das Unternehmen mit einem neuen Theater: Ab Juni wird es bei Karls ein Haus mit 200 Plätzen geben, in dem täglich vier Vorstellungen mit Maskottchen und Schauspielern gezeigt werden.

Lesen Sie auch: Nervenkitzel für die ganze Familie - Karls Erdbeerhof plant neue Achterbahn

Geplant sei auch ein All-you-can-eat-Buffet, bei dem die Gäste nach Körpergröße bezahlen. „Bis 1,40 Meter kostet es die Hälfte, alle, die größer sind, zahlen den normalen Preis“, erklärt Dahl schmunzelnd.

Erfolg in Döbeln: Karls Erlebnis-Dorf wächst weiter und sucht Verstärkung

Trotz des straffen Programms bleibt Dahl gelassen: „Wir haben ziemlich viel vor, das stimmt. Aber das macht uns Spaß und es ist irgendwie unser Ding, Neues zu entwickeln.“

Lesen Sie auch: Erdbeerhof erst in Kalifornien und später im Harz

Neben den baulichen Erweiterungen ist Karls weiterhin auf der Suche nach Personal, insbesondere für die neuen Projekte. „Wir suchen dauernd auf allen möglichen Kanälen, wenn dann die Eröffnungen konkret anstehen, suchen wir auch spezifisch für das jeweilige Vorhaben“, so Dahl abschließend.

Damit hat sich Döbeln nicht nur zu einem erfolgreichen Standort für die Firma Karls, sondern auch zu einem beliebten Ausflugsziel für die Region entwickelt.