Veranstaltungen am Wochenende in Sachsen-Anhalt: Ausgehtipps kurz vor Silvester

Kurz vor dem Rutsch in das Jahr 2024 lohnt es sich, mit der Familie noch einmal auszugehen. In Sachsen-Anhalt kann man zum Jahresabschluss noch einige schöne Veranstaltungen besuchen.

Magdeburg/Halle/MZ - Wer an diesem Wochenende kurz vor Silvester noch eine schöne Unternehmung mit der Familie plant, findet hier einige interessante Ausgehtipps. In Magdeburg ist der Circus zu Besuch, im Harz gibt eine große Silvestergala und in Halle verzaubert die Eiskönigin die Herzen großer und kleiner Besucher.

Winterfreuden on Ice in Magdeburg

Wer möchte, kann sich in Magdeburg vor Silvester noch einmal auf das Eis begeben. Die Eisbahn ist zwar noch bis zum 7. Januar täglich geöffnet, allerdings wird sie am 31.12. und am ersten Neujahrstag geschlossen. Vor Ort kann man Schlittschuhe ausleihen und sich mit italienischen Spezialitäten und Grillspezialitäten versorgen.



Datum: Freitag, der 29. und Samstag, der 30. Dezember

Zeit: Montag bis Donnerstag 12 bis 21 Uhr / Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr / Sonntag und Feiertage 11 bis 20 Uhr

Preis: Pro Person 3,50 Euro / Gruppentarif ab 10 Personen - pro Person 3 Euro / Schlittschuhverleih pro Stunde 4 Euro

Ort: Allee-Center, Ernst-Reuter-Allee 11, 39104 Magdeburg

Info: Die Eisfahrt gilt für jeweils eine Stunde

Auch interessant: Silvester - Nachhaltige Ideen, um das neue Jahr zu begrüßen

Schneewittchen im Opernhaus Magdeburg

In Schneewittchen nach dem berühmten Märchen der Gebrüder Grimm werden große und kleine Besucher in eine fantastische Welt entführt, in der alles möglich ist. In der Choreografie von Jörg Mannes können Träume in Erfüllung gehen. Die Besucher können sich auf eine moderne Märchenwelt aus Videoprojektionen, Sounddesign und Ballett freuen.



Datum: Samstag, 30. Dezember

Zeit: 19.30 bis 21.15 Uhr

Preis: Karten ab 36,55 Euro

Ort: Opernhaus Magdeburg, Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg

Magdeburger Weihnachtscircus

In Magdeburg ist der Traditionscircus Paul Busch zu Besuch. Die großen und kleinen Besucher können sich auf eine spannende Vorstellung gefasst machen.



Es wird viel geboten: Artistik am Schwungseil und Jonglage, fliegende Hunde, Tierdressuren mit Pferden, Kamelen und Rindern sowie aufregenden Aktionen am amerikanischen Todesrad und dem Trampolin. Das Clown-Trio mit Bjazzo, Mario und Popov sorgt für humorvollen Einlagen.



Datum: Freitag, 29. bis Sonntag, 31. Dezember

Zeit: Freitag, 16 und 19.30 Uhr / Samstag 16 Uhr / Sonntag 15 Uhr

Preis: Tickets gibt es ab 18 Euro ermäßigt auf Eventfrog.de

Ort: Messeplatz Max Wille, 39104 Magdeburg

Nachtflohmarkt auf dem Magdeburger Messegelände

Auf dem beliebten Magdeburger Nachtflohmarkt verwandelt sich das Messegelände wieder zu einem Tummelplatz für Jung und Alt. Weit über 150 Händler präsentieren den Besuchern am Samstag viele Raritäten. Hier werden Alltagsgegenstände zu günstigen Preisen und heiß begehrte Sammlerstücke bis hin zu ausgefallenen Raritäten und Kuriositäten angeboten.



Besucher können beim Bummeln etwas Antikes, Seltenes oder einfach nur Schönes entdecken. Viel Spaß beim Schauen, Kramen und Feilschen auf Sachsen-Anhalts größtem Trödelmarkt.



Datum: Samstag, 30. Dezember

Zeit: 15 bis 23 Uhr

Preis: Erwachsene 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei

Ort: Messehallen, Tessenowstraße 9a, 39114 Magdeburg

Ebenso lesenswert: Silvester allein und daheim? Auch mal ganz fein

Silvesterkonzert "Dinner for One" in Blankenburg

In Blankenburg wird am Samstag das beliebte Silvesterspektakel „Dinner for One – mit musikalischen Überraschungen“ stattfinden. Das Telemann-Kammerorchesters Michaelstein lädt dazu in den Theatersaal des Großen Schlosses ein.



Die Karten erhalten Sie in der Touristenformation Blankenburg (Telefon 03944 36226 0) und in der Zeit von 14 bis 16 Uhr am Sonnabend im Schlossshop. Bei Fragen wenden Sie sich auch gern an das Schlossbüro unter Telefon: 03944 3676223.



Datum: Sonntag, 31. Dezember

Zeit: 15:30 Uhr

Preis: Der Eintritt kostet 35,- € pro Person

Ort: Schloss Blankenburg, Großes Schloß 1, Blankenburg (Harz)

Info: Bitte nutzen Sie wegen der sehr begrenzten Parkmöglichkeiten an diesem Tage auch Alternativen wie den Parkplatz am Kleinen Schloss, Schnappelberg oder Theaterstraße.

Eisdisco: Silvester Warm-Up in der Schierker Feuerstein Arena

Wer mit einem flotten Tanzbein in Richtung neues Jahr starten will, ist in der Eisdisco in der Schierker Feuerstein Arena richtig. Bei der Silvester Warm-Up-Party können Groß und Klein beschwingt über das Eis gleiten. Egal ob zu Schlager, Charts oder der eigenen Wunschmusik - hier ist für jeden was dabei!



Datum: Samstag, 30. Dezember

Zeit: 18 bis 22 Uhr

Preis: Einzelkarte 6 Euro, ermäßigt 5 Euro / Familienkarte, Ein bis zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder 18 Euro / Dreier Karte 15 Euro, ermäßigt 12 Euro

Ort: Schierker Feuerstein Arena, Am Winterbergtor 2. 38879 Wernigerode

Lesen Sie auch: Verbot von Silvester-Feuerwerk: Hier knallt es nicht

Die große Silvestergala in Thale

In Thale kann man bei toller Musik, kulinarischen Köstlichkeiten und einem schillernden Feuerwerk beschwingt in das neue Jahr feiern.



Bei dem Jahresabschluss mit umfangreichem Gala-Buffet im Klubhaus Thale ist ein unterhaltsamer Jahreswechsel garantiert. Mit dabei sind DJ Toni Bader, Moderator & Comedian Sammy Tavalis, Artistin Bianca Capri und die Gebrüder Blattschuss.



Die Tickets sind in der Bodetal-Touristeninformation Thale erhältlich oder unter der Tickethotline: 03947 - 77 680 22.



Datum: Sonntag, 31. Dezember

Zeit: 19:00 - 02:00, Einlass ist ab 18 Uhr

Preis: 99 Euro pro Person (inklusive: 1x Begrüßungsgetränk, Musik & Show, reichhaltiges Gala- Buffet, Mitternachtsimbiss und Feuerwerk)

Ort: Klubhaus Thale, Walpurgisstraße 37, 06502 Thale

Magische Lichterwelten im Zoo Halle

Zum Abschluss des Jahres bietet der Zoo Halle eine brandneue Ausstellung für alle Besucher. Unter dem Motto „1001 Nacht“ werden berühmte Geschichten aus dem Orient inszeniert. Besucher können sich in die Welt vom Seefahrer Sindbad, von Ali Baba und den vierzig Räuber, Aladin mit dem Geist aus der Flasche entführen lassen.



Der Bergzoo will mit der diesjährigen Veranstaltung an den großen Erfolg der Magischen Lichterwelten von 2019 anknüpfen.



Datum: Freitag, 29. und Samstag, 30. Dezember

Zeit: 17:00 bis 22.00 Uhr

Preis: Erwachsene 11,50 Euro, ermäßigt 9,50 Euro / Kinder (4 bis 17 Jahre) 6,50 Euro / Familienkarte (2 Erwachsene und bis zu 3 eigene Kinder oder Enkelkinder) 31 Euro

Ort: Zoo Halle, Reilstraße 57, 06114 Halle (Saale)

Halle: Die Eiskönigin - Die Musik-Show auf Eis

In Halle können große und kleine Besucher die abenteuerliche Musik-Reise der Schwestern Elsa und Anna und ihren Gefährten erleben. Die weltweit gefeierten Songs der erfolgreichsten Animationsfilme Frozen 1 und Frozen 2 finden nun auf dem Eis statt.



Die neue Eisshow zeigt dabei ein Zusammenspiel aus Eistanz und atemberaubender Zirkusakrobatik. Das Publikum kann sich auf eine zauberhafte Reise in eine magische Märchenwelt freuen.



Die Show präsentiert die bekannten Songs, ein begeisterndes Ensemble aus Musical-Solisten, Eistänzern und Akrobaten sowie ein eindrucksvolles LED-Bühnenbild!



Datum: Einmalig am Freitag, dem 29. Dezember

Zeit: 19:00 Uhr

Preis: Karten ab 46,75 Euro

Ort: Georg-Friedrich-Händel-Halle, Salzgrafenplatz 1, 06108 Halle (Saale)

Auch interessant: Warum wünscht man einen "Guten Rutsch" - die Ursprünge des Silvesterwunsches

Hallesche Sternstunde-Live im Planetarium

Für große und kleine Besucher lohnt es sich zum Ende des Jahres noch einmal in den Sternenhimmel zu schauen. In der Halleschen Sternstunde wird den Besuchern dabei gezeigt und erklärt, was es in den nächsten Wochen am Himmel zu sehen geben wird.



Die Besucher erfahren, welche Sternbilder momentan gut zu beobachten sind, welche Planeten es zu sehen gibt und wann wieder eine Raumstation über Halle fliegt.



Große und kleine Sternengucker können außerdem viel über Ereignisse aus Astronomie und Raumfahrt erfahren.



Datum: Samstag, 30. Dezember

Zeit: 15:30 Uhr

Preis: Einzelkarte pro Veranstaltung 7,50 Euro, ermäßigt 5,00 Euro / Kinder bis 16 Jahre im Familienverbund pro Veranstaltung 3 Euro

Ort: Planetarium Halle, Holzplatz 5, 06110 Halle (Saale)