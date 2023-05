Von Linda May van Bui

Am 14. Mai ist Muttertag. Eine tolle Gelegenheit, um der Mama mal wieder eine Freude zu bereiten. Warum dann nicht mit einem schönen Ausflug in Sachsen-Anhalt? Diese vier Freizeittipps sind genau das Richtige!

Vier tolle Ausflugstipps für den Muttertag in Sachsen-Anhalt

Der Muttertag wird jährlich, am zweiten Sonntag im Mai, zelebriert.

Magdeburg/DUR - Am 14. Mai 2023 ist Muttertag. Zeit, der Mama eine Freude zu machen! Diese vier spannenden Ausflugsziele bringen Abwechslung in den Alltag.

Tierisch spannend: Der Zoo Magdeburg

Der Magdeburger Zoo hält Spaß und Abenteuer für Groß und Klein bereit. Zahlreiche Tiere können hier beobachtet werden. Es gibt Tiger, Elefanten, Schimpansen, Vögel und viele andere Tierarten zu bestaunen.

Eine Tageskarte für einen Erwachsenen kostet online 15 Euro. Schüler, Studenten, Auszubildende und Senioren bekommen ein vergünstigtes Ticket für 11 Euro. Wer erst abends in den Zoo geht, kann auch den Abendtarif nutzen. Ab 17 Uhr kostet der Eintritt nur noch 5 Euro. Geöffnet ist der Zoo von 9 bis 18 Uhr.

Im Magdeburger Zoo kann derzeit der Warzenschwein-Nachwuchs beobachtet werden. Foto: Zoo Magdeburg/pressemeldungen

Schloss Moritzburg in Zeitz

Wer sich für Geschichte interessiert, sollte das Schloss Moritzburg in Zeitz (Burgenlandkreis) besuchen. Bereits im 17. Jahrhundert entstand das Barockschloss. Neben dem Schloss selbst, kann auch das Museum besichtigt werden.

Zu einer der Dauerausstellungen gehört das deutsche Kinderwagenmuseum, das die Geschichte des Kinderwagenbaues von ihren Anfängen in den 1840-er Jahren bis heute erzählt. Für Erwachsene kostet der Eintritt sechs Euro. Auch Führungen sind möglich. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Zu einer der Dauerausstellungen des Museums Schloss Moritzburg in Zeitz gehört das deutsche Kinderwagenmuseum, das die Geschichte des Kinderwagenbaues erzählt. Archivfoto: Oliver Schlicht

Bunte Abwechslung: Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode

Der Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode ist ein Freizeitausflugsziel für die ganze Familie. Neben den schön gestalteten Themengärten, locken auch Spielplätze, Kletterfelsen und Minigolf in die Anlage. Auch der hauseigene Streichelzoo mit Ponys, Ziegen, Kaninchen und Co. ist besonders für die Kleinen eine Attraktion.

Interessant anzusehen ist ebenso der integrierte Miniaturenpark. Ob Schloss Herzberg, Rathaus Wernigerode oder die Harzer Schmalspurbahn– hier sind all diese großen Bauwerke auf einen Blick zu sehen, nur eben in Kleinformat. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet neun Euro.

Die rund 60 Modelle im Miniaturenpark wurden im Maßstab 1:25 anhand von Zeichnungen gefertigt. Foto: buerger-und-miniaturenpark-wr.de

Auf dem Wasser unterwegs: Biber Kanu-Touristik in Magdeburg

Gerade bei schönem Frühlingswetter ist ein Ausflug ins kühle Nass genau das Richtige. Biber Kanu-Touristik in Magdeburg bietet die Ausleihe ihrer Kanus an. Zur Auswahl stehen Boote für ein bis drei Personen.

Die Boote Boote werden immer mit Schwimmwesten und wasserdichten Packsäcken bzw. Tonnen für "Handgepäck" verliehen. Foto: biber-kanutouristik.de

Der Kanuverleih befindet sich direkt auf der Rotehorninsel, an der Alten Elbe, in der Nähe des Wasserfalls. Laut Anbieter ist dies ein optimaler Ausgangspunkt für Touren auf der Elbe und in die nähere Umgebung. Mit Hilfe der Strömungsgeschwindigkeit der Elbe geht es flussabwärts durch die Stadt. Ein 2er-Kanu bekommt man bereits für drei Stunden ab 25 Euro.